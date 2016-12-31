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Источник Правда.Ру

На чемпиона мира по боевому самбо Мирзаева в Москве совершено нападение

Происшествия

Виновников нападения на известного дагестанского спортсмена, чемпиона мира по боевому самбо, выступающего в смешанных единоборствах Расула Мизаева, разыскивает полиция Москвы. Как сообщают в правоохранительных органах, нападение с применением травматического пистолета произошло на юге столицы.

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Злоумышленники подкараулили  спортсмена около его подъезда, несколько раз выстрелили ему в лицо из пневматического пистолета. После этого Мирзаев был жестоко избит битой.

"Сегодня около двух часов ночи на Мирзаева напали трое. Они ранили его из травматического пистолета. Сейчас полиция их разыскивает", — сказал РИА Новости источник в полиции.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт причинения телесных повреждений мужчине 1986 года рождения на юге Москвы.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 01:43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего 1986 года рождения, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Русал Мирзаев в ноябре 2012 году приговором суда был осужден к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности.

15 августа 2011 года у ночного клуба "Гараж" в Москве произошла ссора между Иваном Агафоновым и Расулом Мирзаевым, в результате которой чемпион мира по самбо Мирзаев ударил Агафонова по голове. Молодой человек был госпитализирован в состоянии комы и спустя три дня умер, не приходя в сознание. Громкий судебный процесс длился больше года.

По делу было проведено пять экспертиз, и ни одна из них не установила взаимосвязи непосредственно между ударом спортсмена и гибелью студента. Также не было установлено вины медиков в смерти молодого человека в больнице.

Обвинение Мирзаеву было переквалифицировано со статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" на "Причинение смерти по неосторожности", предусматривающую наказание в виде лишения свободы либо ограничения свободы сроком до двух лет.

В январе 2013 года Мосгорсуд оставил в силе приговор Мирзаеву, отклонив жалобу родственников Агафонова, которые сочли решение Замоскворецкого суда необоснованно мягким.

В марте 2013 года Мирзаев вернулся в профессиональные бои и победил по очкам казаха Ержана Эстанова на турнире "Алаш Прайд".

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Темы Москва нападение Расул Мирзаев
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