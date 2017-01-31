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Источник Правда.Ру

"Хакеров из ФСБ" обвинили в сотрудничестве с американской разведкой

Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности, арестованные по делу о госизмене и хакерах, передавали информацию конфиденциального характера ЦРУ США.

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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из собеседников агентства, Сергей Михайлов, начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ.

Он не стал при этом уточнять, действовали ли они напрямую или через посредников.

"Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля", — отметил источник.

Темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются, сообщил агентству другой информированный источник.

"Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", — сказал собеседник агентства.

Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности, при этом старший по званию не был главным в этой цепочке.

Информированные источник в силовых структурах заявили, что в разработку Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев были взяты еще год назад. Тогда у оперативников УСБ ФСБ России появилась информация о том, что Михайлов и Докучаев могли сотрудничать с западными компаниями, напрямую связанными со спецслужбами, передавая им информацию о российских хакерах.

При этом речь шла об информации, переданной за рубеж еще в 2012 году.  После этого было еще несколько странных утечек, связанных с деятельностью интернет-компаний, которые непосредственно курировал ЦИБ.  "Именно из-за этого и было начато внутреннее расследование, которое держалось в строгой секретности. При этом сложность заключалась в том, что преступление, в котором подозревались сотрудники, было совершено несколько лет назад". - считают источники.

Сообщается, что разработку вели только сотрудники собственной безопасности, которые для оперативных мероприятий привлекали сотрудников Центра защиты специальной информации и связи ФСБ России. При этом последние даже были не в курсе, кого и для каких целей они "ведут". 

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в рамках проведенной спецоперации, 25 января были арестованы руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и глава отдела отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы "Шалтай-Болтай".

Источник "Интерфакса" подтвердил, что фигурантами уголовного дела о взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов, помимо Аникеева, стали еще пять человек. Среди них уже упомянутые — один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Михайлов и его заместитель Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

По информации некоторых источников, Сергей Михайлов считается одним из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути курирует весь интернет-бизнес в стране", человека, который "помогает достичь взаимопонимания между интернет-компаниями и спецслужбами".

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Группа специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей публикации или продаже через интернет полученных данных.

В то же время, адвокат одного из арестованных Иван Павлов сообщил не менее интригующую новость. По его словам, дело о госизмене вовсе не связано с хакерской группировкой "Шалтай-Болтай". 

В силовых структурах также считают, что история "Шалтая" - это побочный эпизод, помогающий отвлечь внимание общественности от основного уголовного дела об "измене родине" сотрудниками ФСБ. С другой стороны, 

Отметим, по данным других источников, оба фигуранта находятся под стражей с конца декабря 2016 года.

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