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Источник Правда.Ру

Суд арестовал анестезиолога, надругавшегося над пациенткой

Происшествия

Обвиняемый в надругательстве над беспомощной пациенткой в реанимации врач-анестезиолог решением суда взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК России по Московской области.

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Фото: REX

"По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями продолжается сбор доказательств вины обвиняемого", - уточняют в ведомстве.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, время ночного дежурства врач-анестезиолог надругался над пациенткой, находящейся в отделении реанимации.  Мужчина воспользовался тем, что женщина из-за своего тяжёлого физического состояния не могла дать ему отпор: женщина-экспедитор поступила в больницу с тяжелыми ожогами после возгорания в машине еще в декабре прошлого года и все время находилась под действием седативных препаратов.

Уже после того как история вскрылась, доктор попытался оправдаться тем фактом, что был сильно пьян, поэтому не осознавал своих поступков. 

Следователи уже выяснили, что коллеги арестованного врача-насильника, который работал в больнице с весны прошлого года,  неоднократно жаловались на то, что он появляется на дежурствах в пьяном виде.

Сексуальное насилие в отношении жертвы, которая не может дать отпор, отнюдь не редкость. Как сообщала Правда.Ру, осенью прошлого года в Свердловской области нападению подверглась 80-летняя пенсионерка. Ее изнасиловал гастарбайтер, после чего женщина оказалась в реанимации.

Правда иногда сообщения об изнасиловании бывают выдуманы самой "жертвой" насилия. Так случилось в Магнитогорске, где местный житель угрожал отрезать себе по пальцу каждую неделю до тех пор, пока городские власти не накажут правоохранителей, которые якобы изнасиловали его жену.

Мужчина уверен в том, что группа полицейских принудила его супругу к действиям сексуального характера, которые происходили прямо отделении. 

После того, как специалисты провели несколько необходимых экспертиз, выяснилось, что у женщины не было обнаружено признаков насилия. Более того, прокуратура возбудила в отношении самой "потерпевшей" уголовное дело за ложный донос. по части второй статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".

А началась вся эта трагикомическая история с того, что "жертву изнасилования" доставили в отделение полиции из-за жалобы соседей на распитие и агрессивное поведение. 

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