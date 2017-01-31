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В Краснодаре школьник умер во время урока

Происшествия

Семнадцатилетний учащийся одной из школ Краснодара умер во время урока, причина трагедии выясняется.

В Краснодаре школьник умер во время урока
Фото: Fotodom. ru/Fotoimedia EO

По словам замминистра здравоохранения Краснодарского края Аллы Бурлуцкой, причиной смерти, предположительно, стал инсульт. "Вчера умер ребенок. Подозрение на кровоизлияние. Считался он здоровым", — цитирует сообщение Бурлуцкой ТАСС.

Такие случаи возможны при аномалиях кровеносной системы. В настоящее устанавливаются обстоятельства гибели подростка, в частности, шел ли в это время урок физкультуры.

Напомним, в начале декабря в больнице скончался школьник, которого "скорая помощь" забрала накануне прямо с урока физкультуры в одной из школ Санкт-Петербурга. Пятнадцатилетний мальчик почувствовал себя плохо и был госпитализирован в медучреждение в состоянии клинической смерти.

По мнению профессора, директора Института возрастной физиологии, академика Российской академии образования Марианны Безруких, одной из первых и главных причин трагедии является непрофессионализм педагога.

"Плохая подготовка или отсутствие вообще квалификации у учителей физкультуры. К сожалению, у нас часто бывает, что уроки физкультуры ведет тренер, который не имеет соответствующей подготовки. Он не знает ни возрастных особенностей ребенка, ни индивидуальных особенностей. А это коррекционная школа. Это дети с особенностями развития, с особенностями функционального состояния, подростки особенно.

У подростка сегодня все может быть хорошо, а завтра у него функциональные отклонения в деятельности сердца, дыхания, сосудов и т. д. И любой педагог, работающий с ребенком, особенно педагог, который дает ребенку физические нагрузки, должен это хорошо знать, должен это понимать, должен уметь по внешним признакам видеть плохое состояние ребенка. Вообще, уметь следить за состоянием ребенка. Поэтому я считаю, что первая причина, это отсутствие квалификации у педагога.

Вторая причина. К сожалению, сегодня школа не имеет реальных данных о состоянии здоровья детей. Этот вопрос сейчас решается. Как он будет решен, мне сложно сказать, потому что есть закон минздрава, запрещающий передачу данных о состоянии здоровья в образовательные организации. Это вторая причина.

Третья причина — отсутствие медицинской сестры и врача в школе. Я не исключаю, что этого ребенка можно было спасти, если ему сию секунду была бы оказана медицинская помощь. К сожалению, сегодня медсестра или врач в школе присутствуют только на бумаге. Очень редко их можно застать в образовательной организации. У них есть свои медицинские задачи, у них есть планы прививок, у них есть планы профилактических мероприятий, но постоянное присутствие медицинской сестры или врача в школе — это очень редкое явление", — считает эксперт.

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