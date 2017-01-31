Семнадцатилетний учащийся одной из школ Краснодара умер во время урока, причина трагедии выясняется.
По словам замминистра здравоохранения Краснодарского края Аллы Бурлуцкой, причиной смерти, предположительно, стал инсульт. "Вчера умер ребенок. Подозрение на кровоизлияние. Считался он здоровым", — цитирует сообщение Бурлуцкой ТАСС.
Такие случаи возможны при аномалиях кровеносной системы. В настоящее устанавливаются обстоятельства гибели подростка, в частности, шел ли в это время урок физкультуры.
Напомним, в начале декабря в больнице скончался школьник, которого "скорая помощь" забрала накануне прямо с урока физкультуры в одной из школ Санкт-Петербурга. Пятнадцатилетний мальчик почувствовал себя плохо и был госпитализирован в медучреждение в состоянии клинической смерти.
По мнению профессора, директора Института возрастной физиологии, академика Российской академии образования Марианны Безруких, одной из первых и главных причин трагедии является непрофессионализм педагога.
"Плохая подготовка или отсутствие вообще квалификации у учителей физкультуры. К сожалению, у нас часто бывает, что уроки физкультуры ведет тренер, который не имеет соответствующей подготовки. Он не знает ни возрастных особенностей ребенка, ни индивидуальных особенностей. А это коррекционная школа. Это дети с особенностями развития, с особенностями функционального состояния, подростки особенно.
У подростка сегодня все может быть хорошо, а завтра у него функциональные отклонения в деятельности сердца, дыхания, сосудов и т. д. И любой педагог, работающий с ребенком, особенно педагог, который дает ребенку физические нагрузки, должен это хорошо знать, должен это понимать, должен уметь по внешним признакам видеть плохое состояние ребенка. Вообще, уметь следить за состоянием ребенка. Поэтому я считаю, что первая причина, это отсутствие квалификации у педагога.
Вторая причина. К сожалению, сегодня школа не имеет реальных данных о состоянии здоровья детей. Этот вопрос сейчас решается. Как он будет решен, мне сложно сказать, потому что есть закон минздрава, запрещающий передачу данных о состоянии здоровья в образовательные организации. Это вторая причина.
Третья причина — отсутствие медицинской сестры и врача в школе. Я не исключаю, что этого ребенка можно было спасти, если ему сию секунду была бы оказана медицинская помощь. К сожалению, сегодня медсестра или врач в школе присутствуют только на бумаге. Очень редко их можно застать в образовательной организации. У них есть свои медицинские задачи, у них есть планы прививок, у них есть планы профилактических мероприятий, но постоянное присутствие медицинской сестры или врача в школе — это очень редкое явление", — считает эксперт.
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