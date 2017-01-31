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В Одесской области подожгли храм Московского патриархата

Происшествия

В Одесской области неизвестные разгромили и подожгли храм украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и детскую амбулаторию.

В Одесской области подожгли храм Московского патриархата

Нападение произошло в ночь на 25 января в селе Новая Долина Овидиопольского района. Злоумышленники практически полностью уничтожили амбулаторию общей практики семейной медицины, разбили все медицинское оборудование и уничтожили около 700 детских медкарточек. Огонь в храме уничтожил большое количество церковного имущества.

Также в ночь на 30 января неизвестные ограбили сразу три православных храма. Нападению подверглись Свято-Андреевский храм села Андреевка, Свято-Казанский храм села Монаши и Свято-Димитриевский храм в Карналеевке. Воры, проникнув в храмы через окна, варварски повредили мебель, разбросали священнические облачения, церковные книги и ноты.

Как сообщила пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви ТАСС, из Свято-Андреевского и Свято-Казанского храма похитили более 4000 гривен, собранные прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам. Из третьего храма также похитили денежные средства.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм святителя Петра Могилы, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата. По словам настоятеля Иоанна Тронько, таким образом недоброжелатели хотят забрать дорогостоящую землю, на которой находится церковь. Это уже вторая попытка поджога.

В 2015 году в Тернопольской области было совершено нападение на православный храм Рождества Пресвятой богоматери представителями Украинской греко-католической церкви при участии боевиков "Правого сектора"(запрещено в РФ) в камуфляже и "балаклавах".

Как рассказал настоятель церкви, группа лиц попыталась проникнуть в храм. С нападавшими был депутат Бучачского районного совета Андрей Бучинский. Хотя провокаторы пытались представить дело так, будто бы хотят всего лишь помолиться, священники и прихожане отказались пустить в церковь вооруженных мужчин с закрытыми лицами. Вскоре на место прибыла милиция, и конфликт был погашен.

Глава Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что в последнее время на Украине участились нападения на православные церкви. Правда, отметил он, прежде попытки силовых захватов православных храмов предпринимали деятели раскольнического "Киевского патриархата", а теперь на этом дурном поприще отметились и униаты.

Ранее во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций президент Украины Петр Порошенко призвал создать отдельную "церковь, евхаристическую и молитвенно объединенную и очень важно — административно независимую от других государств". "В условиях гибридной войны, когда Украина противостоит вооруженной агрессии соседнего государства, наши враги пытаются использовать религиозный фактор в своих интересах. И самое главное духовное оружие нашей победы, то чего боится враг — это наше единство. Атаки направлены, в первую очередь, на то, чтобы расколоть наше государство и расшатать его изнутри", — сказал Порошенко на встрече с предстоятелями украинских церквей.

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