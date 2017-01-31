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Источник Правда.Ру

На брифинге НАК рассказали о попытке теракта в Москве на ЧМ по хоккею

Происшествия

За 2016 год российские силовики смогли предотвратить более 40 попыток совершения террористических преступлений. Среди них — попытка теракта во время чемпионата мира по хоккею, который проходил с 6 по 22 мая в Москве.

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Фото: AP

Боевиков, собиравшихся совершить теракты во время турнира, задержали в столице 2 мая. Об этом рассказал на брифинге первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

Также спецслужбы РФ задержали всех участников бандитской ячейки, готовившей теракты в Москве на Новый год и Рождество, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

По его словам, по указанию главаря Абу-Зарра из Сирии с помощью интернета в России была создана бандитская ячейка под руководством некоего Исмаила. В декабре 2016 года членам этой ячейки поступило указание выехать в Москву и либо ждать передачу им оружия, либо захватить у полицейских, чтобы устроить в столице теракты на Новый год и Рождество.

Спецслужбы в течение 2016 года уничтожили более 140 террористов, среди которых 24 были главарями экстремистских группировок, рассказал в ходе брифинга первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин. По его словам, среди ликвидированных — глава "Вилайята Кавказ" Рустам Асельдеров. Напомним, операция эта проходила в Махачкале в начале декабря.

За год у террористов изъято 199 самодельных взрывных устройств, более 800 единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, спецслужбы пресекли деятельность 34 вербовщиков и обнаружили 86 россиян, пытавшихся примкнуть к террористам. "Сохраняется тенденция снижения террористической активности",- охарактеризовал Игорь Кулягин ситуацию внутри России.

При этом заметно уменьшилось пополнение рядов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" за счет выходцев из России. "На сегодняшний день спецслужбы и правоохранительные органы Российской Федерации отмечают появление новой тактики в действиях (международных) террористов — мы наблюдаем уменьшение пополнения ИГИЛ из России", — сказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

В то же время, по словам первого замглавы аппарата НАК, значительно повысилась активность со стороны международных террористических организаций. Их главари "все активнее пытаются реализовать планы по совершению террористических актов на территории Российской Федерации", отметил Игорь Кулягин.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, спецслужбы России совместно с правоохранительными органами страны за 2016 год выявлено 26 тысяч экстремистских и террористических интернет ресурсов. Кроме того, благодаря слаженной работе структур, была пресечена и преступная пропаганда ряда экстремистских организаций и групп в сети интернет.

Совместными усилиями МВД и ФСБ в августе текущего года на территории России ликвидированы ячейки международного интернет-сообщества, в котором по всему миру состояли более 100 тысяч последователей, распространявшего радикальные идеи, осуществлявшего рекрутирование боевиков в состав международных террористических организаций, а также сбор средств для финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в РФ).

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