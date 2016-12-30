Соцсети ищут "пивных дагестанцев", давших пощечину бабушке

скриншот с видео

В сети интернет появилось видео с участием троих молодых людей и пожилой женщины. На кадрах съемки видно, как бабушка возмущенно отобрала у них бутылку пива. В ответ ей выкрутили руки и дали пощечину. От удивления бабушка упала. Действие происходит в Хивском районе Дагестана.

Видео настолько возмутило общественность, что теперь пользователи соцсетей призывают распространить запись и найти этих парней, передает Лайф.

Пожилые люди нередко становятся жертвами жесткого обращения. Год назад жителя Петербурга осудили по статье "побои" за избиение ногами пожилой женщины, инвалида 1-й группы и ветерана ВОВ.

На днях Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил требования прокурора взыскать с петербуржца 50 тысяч рублей компенсации за избиение ветерана Великой Отечественной войны.

В Краснодаре под суд попали мужчины, убившие ветерана войны. В ноябре прошлого года они пришли к частному дому 88-летнего труженика тыла времен Великой Отечественной войны. Разбив окно и проникнув в жилище, они стали наносить удары пожилому мужчине, требуя отдать им деньги. Обыскав дом и обнаружив около 40 тысяч рублей, нападавшие похитили деньги и скрылись. В результате ветерану была причинена черепно-мозговая травма и другие повреждения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пожилой человек скончался позже в больнице.

Решением суда 30-летнему Раджи Смаилову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. 38-летнего Николая Николаенко приговорили к 17,5 года лишения свободы с ограничением свободы на два года. 35-летний Борис Смаилов осужден к шести годам лишения свободы с ограничением свободы на шесть месяцев. Отбывать наказание мужчинам предстоит в колонии строгого режима.

В Вологде 19-летний парень убил ветерана ВОВ за отказ выкупать похищенные документы. Ранее стало известно, что молодой человек украл у ветерана его документы и награды. Но если медали и ордена он позже вернул, то за документы потребовал денежную компенсацию.

Пожилой герой войны отказался отдавать злостному юнцу деньги, в результате чего тот избил его и несколько раз ударил ножом. Травмированного мужчину обнаружил его зять, который вызвал скорую помощь. Однако врачи не успели спасти ветерана.