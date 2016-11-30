Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Москве больного ребенка выгнали из автобуса на мороз

Происшествия

Московские следователи проверяют информацию СМИ о том, что контролер высадил из трамвая ребенка без проездного билета. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ Юлия Иванова.

356097.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Следственными органами организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действиях сотрудника транспортного предприятия", — сказала она.

Инцидент произошел на востоке Москвы. Контролер трамвая номер 34 при проверке билетов высадил девочку, страдающую заболеванием, при котором необходим своевременный прием лекарственных препаратов. Дело в том, что у ребенка не оказалось документа, подтверждающего право на льготный проезд. В результате она в ожидании мамы была вынуждена находиться на морозе более часа.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями будет дана правовая оценка всем действиям контролера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметила Иванова.

Как писала Правда. Ру, недавно похожий случай произошел в Екатеринбурге. Кондуктор рейсового автобуса высадила 9-летнюю девочку на 30-градусный мороз из-за того, что у нее не было билета. Ребенок вынужден был добираться до дома пешком несколько остановок. Сама девочка говорит, что просто потеряла проездной. История вызвала широкий общественный резонанс.

Позже в прессе появился очередной случай конфликта кондуктора с ребенком. На этот раз он произошел в Челябинской области. К уполномоченному по правам ребенка Ирине Буториной обратилась женщина, которая рассказала, что в понедельник, 21 ноября, в Челябинске кондуктор едва не высадила из автобуса 64-го маршрута десятилетнего мальчика, которому нечем было оплатить проезд. В тот момент на улице было -26°С, пишет РИА Новости.

После этого детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала не высаживать детей из общественного транспорта на мороз.

Кстати, как рассказали кондукторы, им дали инструктаж по поводу неблагоприятных условий, том числе мороза или дождей — не высаживать из салона детей.

При этом эксперты говорят, что в случившемся в Екатеринбурге стоит винить не только кондуктора, но и людей, которые ехали в транспорте. Никто из них не заступился за ребенка и не попытался заплатить за девочку. Подробнее читайте в материале: "Все видели — ребенка выгоняют на мороз. Никто не вступился".

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Дети на дорогах: Зона внимания
Темы дети происшествия общественный транспорт
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Азербайджан развивает международное сотрудничество
Здоровье
Наркозависимость: Лечение с нулевым результатом
Газ
Сжиженный газ России не указ
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Криминал
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Юрий Носовский Сжиженный газ России не указ Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер
Комментарии
facebook_100008953007890 Глава ЦРУ: Президентство Трампа может закончиться катастрофой
Иваныч Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Венера Латыпова "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Серёга RU "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Oleg Seleznev Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
вячеслав хижкин "Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Петр Марков Правительство выделило 5 млрд на российские самолеты
алек камалиев Ученые раскрыли тайну алкоголизма
Екатерина Волкова(Одноклассники) Валерий Сюткин: Цены на парковку не радуют, но выход-то какой?
Nikolay Bookoff Не поняли: Кремль ждет разъяснений по заявлению Эрдогана о свержении Асада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?