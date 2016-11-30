В Москве больного ребенка выгнали из автобуса на мороз

Московские следователи проверяют информацию СМИ о том, что контролер высадил из трамвая ребенка без проездного билета. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ Юлия Иванова.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Следственными органами организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действиях сотрудника транспортного предприятия", — сказала она.

Инцидент произошел на востоке Москвы. Контролер трамвая номер 34 при проверке билетов высадил девочку, страдающую заболеванием, при котором необходим своевременный прием лекарственных препаратов. Дело в том, что у ребенка не оказалось документа, подтверждающего право на льготный проезд. В результате она в ожидании мамы была вынуждена находиться на морозе более часа.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями будет дана правовая оценка всем действиям контролера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметила Иванова.

Как писала Правда. Ру, недавно похожий случай произошел в Екатеринбурге. Кондуктор рейсового автобуса высадила 9-летнюю девочку на 30-градусный мороз из-за того, что у нее не было билета. Ребенок вынужден был добираться до дома пешком несколько остановок. Сама девочка говорит, что просто потеряла проездной. История вызвала широкий общественный резонанс.

Позже в прессе появился очередной случай конфликта кондуктора с ребенком. На этот раз он произошел в Челябинской области. К уполномоченному по правам ребенка Ирине Буториной обратилась женщина, которая рассказала, что в понедельник, 21 ноября, в Челябинске кондуктор едва не высадила из автобуса 64-го маршрута десятилетнего мальчика, которому нечем было оплатить проезд. В тот момент на улице было -26°С, пишет РИА Новости.

После этого детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала не высаживать детей из общественного транспорта на мороз.

Кстати, как рассказали кондукторы, им дали инструктаж по поводу неблагоприятных условий, том числе мороза или дождей — не высаживать из салона детей.

При этом эксперты говорят, что в случившемся в Екатеринбурге стоит винить не только кондуктора, но и людей, которые ехали в транспорте. Никто из них не заступился за ребенка и не попытался заплатить за девочку. Подробнее читайте в материале: "Все видели — ребенка выгоняют на мороз. Никто не вступился".

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