В Подмосковье задержали трансвеститов из Узбекистана, похитивших чихуахуа

В Раменском районе сотрудники полиции задержали трех уроженцев Средней Азии, подозреваемых в краже собак породы чихуахуа. Преступление произошло в поселке Быково в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Установлено, что злоумышленники незаконно проникли в частный дом, расположенный в поселке Быково, откуда похитили ноутбук, планшет, фотоаппарат и четыре собаки породы чихуахуа. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей", — рассказали в полиции.

Полицейские задержали трёх мужчин — уроженцев Средней Азии в возрасте от 20 до 35 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до шести лет тюрьмы.

По данным М24, задержанные являются мигрантами-транссексуалами из Узбекистана. Как передает «360 Подмосковье», молодые люди занимались проституцией в гей-клубе.

Кстати, дом был выбран для кражи неслучайно. Там проживает работодатель задержанных. Гастарбайтеры украли у него собак в счет долгов по оплате труда. На вырученные деньги воры планировали сделать операцию по удалению грудей, которые, по словам преступников, им увеличили практически насильно, и уехать на родину.

Как стало известно «МК», трое уроженцев Узбекистана некоторое время прибыли в Московский регион на заработки. К слову, тяжелым физическим трудом мужчины, обладавшие субтильным телосложением, заниматься желанием не горели. И на предложение поработать в сфере интим-услуг, поступившее от жителей поселка Быково, откликнулись в удовольствием. Не смутила азиатов и специфика: им надлежало обслуживать мужчин под видом транссексуалов. Польстившись на обещания легкой наживы, они согласились даже имплантировать себе груди. Однако на деле все оказалось не так радужно. Клиенты обижали «жрецов любви», а хозяева задерживали им заработную плату.

Устав терпеть унижение, троица решилась на отчаянные методы: они сговорились обворовать своих работодателей. Под покровом ночи работники взломали дверь коттеджа, где обитали хозяева (дома их не было), сгребли в сумки планшет, фотоаппарат и ноутбук. Затем, решив, что этого будет недостаточно, преступники забрали с собой четырех собак породы чихуахуа, разведением которых занималась предприимчивая семейная пара.

Воров задержали по горячим следам, те не успели даже сбыть украденную технику. Однако вместо четырех псов у них осталось лишь три: одна из собак от них удрала.