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Источник Правда.Ру

Самолет Etihad с кричащими от страха пассажирами сел на одном двигателе

Происшествия

В интернете появился видеоролик, снятый в салоне самолета авиакомпании Etihad Airways, который совершал рейс из Абу-Даби в Сидней. В ходе полета у лайнера отказал один из двигателей, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

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 Пилоту удалось благополучно посадить самолет с 328 пассажирами на борту. Позднее их доставили в Сидней на двух дополнительных самолетах, передает Etihad Airways.

Инцидент не получил бы огласки, если бы пассажиры не узнали об аварии прямо во время полета.

"У людей были слезы в глазах. Стюардесса была очень взволнована, она с трудом разговаривала с пассажирами, которые у нее все расспрашивали на трех языках. Я слышала, как она спросила у стюарда: "Ты положил в карман паспорт?". После этого я тоже положила паспорт в карман и сняла кольца",- рассказала одна из пассажирок рейса.

"Нас очень успокаивал голос пилота, я не знаю имя этого человека, но он нам регулярно сообщал о своих действиях, о том, что будет дальше. Пилот спас жизни стольких людей… Я теперь всегда думаю об этом человеке", — добавила она.

Как уже пишут пользователи, пассажирам AirBaltic повезло неизмеримо больше, чем погибшим на рейсе FlyDubai — рухнувшем после нервоза и ссоры экипажа над Ростовом. "Речевой самописец записал "нечеловеческие крики экипажа" — или заполнены последние 6 секунд пикирования лайнера навстречу земле и смерти. Также кричали в салоне пассажиры, понимающие и чувствующие — их самолет с огромной скорость летит вниз",- писали СМИ.

Также пресса вспомнила запись, полученную с борта погибшего A320. Как сообщает газета Bild, на записи зафиксированы последние секунды перед гибелью лайнера, ведомого вторым пилотом-самоубийцей Андреасом Лубицем.

Видео смотрите ниже.

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Пассажиры кричали и плакали, узнав об отказе двигателя у самолета
Темы авиация экстренная посадка
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