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Источник Правда.Ру

Провинциальная коллекторша угрожала растворить в кислоте мать должника

Происшествия

В Кирове правозащитники опубликовали аудиозапись, на которой коллекторы в грубой форме угрожали облить кислотой мать должника. При этом сумма долга была всего десять тысяч.

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Как сообщил юрист Ярослав Михайлов, который выложил запись в сеть, на пленке отчетливо слышен разговор женщины и мужчины, который задолжал микрофинансовой организации. Разговор обильно приправлен нецензурной бранью.

«Чтобы вернул 10 тысяч рублей. 24 часа тебе на это. Посмотрим, как ты заговоришь, когда твоей матери в лицо кислотой плеснут. Не вернешь деньги -  твоя мать придет с кожей в руках», - таковы слова коллектора Кристины Ивановой.

После таких слов мужчина решил обратиться за помощью к юристам, которые в свою очередь обратились в правоохранительные органы с требованием провести проверку по фактам вымогательства денег.

Напомним, что в феврале спикер Госдумы Сергей Нарышкин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий серьезные коррективы деятельности коллекторов в РФ. Он прямо запрещает применение коллекторами физической силы, угрозы ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление и введение в заблуждение. Законопроектом также запрещается сообщение о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещение сведений о должнике в интернете, на здании или жилом доме.

21 июня Госдума приняла этот закон в третьем чтении, а 3 июля его подписал президент. Согласно новому закону, с 1 января 2017 года осуществлять взыскание долгов с граждан смогут только те коллекторские фирмы, которые включены в государственные реестр.

Источник в правительстве сообщил, что контроль за деятельностью коллекторов буду осуществлять два ведомства: нормативно-правовое регулирование будет обеспечивать Минюст, а надзор - Федеральная служба судебных приставов.

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Темы Киров угрозы коллектор
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