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Источник Правда.Ру

Орущий осел и кусающийся верблюд держат в страхе башкирский город

Происшествия

Обвиняемый башкирский верблюд Валя плюет на все претензии. Средь бела дня в парке города Салават на глазах у десятка прохожих правонарушитель набросился на беременную девушку.

Орущий осел и кусающийся верблюд держат в страхе башкирский горо

Как сообщает НТВ, Лилия Хакимова гуляла в парке, увидела пасущееся на газоне животное и захотела сделать с ним селфи. "Я достала булочку, а он укусил меня за грудь и свалил с ног", — сообщает пострадавшая. Беременную девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. После нападения горбатого животного, ей ежедневно ставят уколы и капельницы.

По данным издания, Лилия — не единственная пострадавшая, другие просто не обращались в полицию. Сейчас семья Хакимовых требует, чтобы руководители зоопарка понесли наказание, а кусающегося верблюда изолировали от общества или хотя бы отправить в вольер.

Однако, по словам руководства салаватского зоопарка, Валя не опасен, а просто слишком впечатлителен. "Зачем беременная лезет к верблюду? А верблюд вообще-то домашнее животное, он не опасен, он такой же, как лошадь или корова", — сообщил хозяин зоопарка Владимир Айвазян.

Выяснилось, что не только верблюд беспокоит горожан. Люди также жалуются на осла, который будит спящий район истошными криками. По словам Владимира Айвазяна, всех животных проверил ветеринар, а крики — не повод для беспокойства.

Администрация зоопарка согласились принять дополнительные меры безопасности. Верблюда Валю привязали и пообещали повесить рядом таблички с надписями "не подходить, не кормить и руками не трогать".

Отметим, верблюд по кличке Валя уже не первый раз появляется на страницах СМИ. Раньше он жил в зоопарке Уфы, откуда совершил побег. Он носился по улицам, не замечая никого вокруг, пока полицейские не поймали его. Тогда обошлось без пострадавших. После инцидента верблюда отправили "в ссылку" в Салават.

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