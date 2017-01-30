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Источник Правда.Ру

Полиция Квебека: Один из нападавших на мечеть сам позвонил нам

Происшествия

Один из преступников, атаковавших мечеть в канадском городе Квебек, сам связался с полицией по телефону. Об этом на пресс-конференции сообщил инспектор квебекской полиции Дени Тирсотт.

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Фото: AP

"Он сам позвонил в полицию и сказал, чтобы мы пришли взять их", - сказал он.

Как сообщил Типсотт, нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье в 19:55 по местному времени (03:55 мск понедельника). Нападавшие были оперативно задержаны - один непосредственно около мечети, второй - в ходе погони на автомобилях.

Представитель полиции уточнил, что оба нападавших являются мужчинами в возрасте 20-30 лет. Он добавил, что в настоящее время все мечети провинции взяты под охрану полиции, а стражи порядка опрашивают их представителей.

"Мы не можем сейчас сообщить имена арестованных, так как расследование продолжается", - заявил представитель федеральной полиции Мартин Плант, добавив, что по той же причине полиция не будет пока разглашать, какое оружие использовали нападавшие и любые другие подробности.

По словам главы полиции провинции Квебек Андре Гуле, в результате нападения шесть человек погибли и пять получили тяжелые ранения. "Возраст погибших - от 39 до 60 лет", - уточнил он.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сегодня неизвестные с масках открыли стрельбу в местной мечети, когда там находилось от 40 до 100 человек. По последним данным, в результате нападения  погибли погибли шесть человек и 18 были ранены, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".

"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал премьер-министр Трюдо в Twitter.

Свои соболезнования также выразил премьер-министр провинции Квебек Филипп Куйяр. В своем Twitter он написал, что случившееся - теракт. "После этого террористического акта я распорядился приспустить флаг Квебека (на административных зданиях)", - написал он.

О том, кто может быть причастен к расстрелу, рассказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев:

- Я думаю, что это белое население, или лица, каким-то образом имеющие корни в странах Ближнего и Среднего Востока. Квебек - это франкоязычная провинция Канады. А последние теракты, которые сотрясли Европу, прошли, в основном, во Франции - Париже и Ницце. Думаю, что как раз франкоязычная часть Канады болезненно реагирует на эти моменты, связанные с возможным притоком беженцев из Сирии, или стран Ближнего и Среднего Востока.

Это прямое следствие указов Трампа, которые были подписаны в пятницу, о запрете иммиграции из ряда мусульманских стран. Канадское руководство заявило о том, что тех беженцев, которых не хотят принимать Соединенные Штаты Америки, готова принять Канада. Данный теракт - реакция на решение Канады.

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