ФСБ спасла нижегородскую "невесту ИГИЛ" из плена

Сотрудники ФСБ спасли нижегородскую школьницу из плена вербовщика террористов. По информации УФСБ по Нижегородской области, злоумышленник познакомился с девушкой в интернете.

Как сообщила Pravda.Ru пресс-служба Управления ФСБ, вербовщик из Дагестана убедил старшеклассницу приехать к нему, а после поселил в сарае и под угрозой расправы принуждал выполнять его требования. Девушку освободили в ходе спецоперации спустя трое суток после исчезновения.

"Истории вербовки подростков, в том числе девочек, радикальными исламистами все чаще появляются в прессе. Недавно только благодаря слаженной работе правоохранительных органов удалось спасти школьницу из Нижнего Новгорода, которую в течение нескольких месяцев обрабатывал опытный негодяй. Он внушал девочке, что дома она никому не нужна и только в рядах экстремистов обретет понимание и семью. На это особенно важно обратить внимание: вербовщики пользуются нестабильным эмоциональным состоянием молодых людей и подростков, и при этом они хорошо знают язык, на котором говорят со своими жертвами", — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР).

По его мнению, противодействовать вербовщикам нужно теми же средствами. "Психологи, педагоги, общественные и религиозные деятели должны говорить с молодежью на ее языке, выбрать такой формат общения, который не позволит вовлекать неокрепшие умы в сферу деятельности экстремистов", — считает Савельев.

"Важнейшая стратегическая задача ИГ(запрещено в РФ) — это идеологическое обеспечение самого "Исламского государства" и всего, что с этим связно. Для решения этой задачи нужны бойцы, не только те, кто готов совершить теракт на христианской территории, чтобы обострить отношения с христианским миром. Нужны и специалисты-идеологи, которые будут в длительной перспективе продолжать пропагандистскую работу, нужны и такие же новые вербовщики.

В соцсетях ведется пропаганда. Они взяли себе на вооружение передовые технологии, в чем тоже большая опасность этой исламистской и экстремистской группировки ИГИЛ. Она вобрала в себя все последние достижения науки и техники, активно использует интернет. Причем зачастую террористы идут впереди, а мы их догоняем в каких-то аспектах пропаганды или контрпропаганды", — рассказал ранее Pravda. Ru эксперт, президент Информационно-аналитического центра "Религия и Общество" Алексей Гришин.

"Человеку говорят: ты такой выдающийся оказался, вот ты такой умный, такой грамотный, мы тебя выделили одного из тысячи, и с тобой хочет встретиться очень большой авторитет, крупнейший шейх, которого слушает весь мир, на территории, например, Турции. Мы тебе даем путевку в Анталью, ты туда съездишь, 2-3 дня проведешь с этим шейхом. Он хочет от тебя понабраться мыслей и тебе свои подсказать.

Это очень привлекательно, особенно для молодого человека, такое признание его статуса. Он верит и туда едет, а там ему ставится уже тупое вербовочное предложение — выполнить за конкретные деньги конкретную задачу. Необходимо отметить, что в последнее время предложений поехать туда стало меньше. Сейчас идет консервация, и поэтому объявляют: оставайтесь на местах, ждите время Ч. Приедет это время — мы вас активизируем. И в этом главная опасность", — считает Алекскей Гришин.

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