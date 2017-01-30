Чтобы добиться выплат от должника, судебному приставу из Краснодара пришлось пойти на крайние меры: свои телом мужчина буквально не дал взлететь самолету.
Вся эта история началась с того,что региональное отделение Федеральной службы субедных приставов получило предписание запретить бывшим собственником эксплуатацию самолета Ан-2, называемого в народе "кукурузником".
При помощи очевидцев небольшой самолет приставы смогли найти на территории частного аэродрома в 25 километрах севернее Крымска. Заметив приставов, лётчики попытались быстро взлететь, однако человек в форме не дал им этого сделать, оседлав крыло.
"Нелегалы пустились в бега. Самолёт был опечатан и вручён на ответственное хранение директору аэродрома. В настоящий момент решение суда исполнено и единственным так и не разрешённым вопросом является местонахождение собственника самолёта", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
"Впрочем, как показывает практика, было бы имущество, а владелец найдётся сам", - добавили там.
Работа у судебных приставов совсем не простая. И должников им приходится разыскивать самими разными способами. Но иногда кто-то им помогает. К примеру, птицы, как это случилось в Приморском крае.
Женщина, задолжавшая по алиментам, не смогла скрыться от сотрудников ФССП даже на кладбище. Место, где она спряталась выдала... ворона.
Сотрудник ФССП просто попытался ознакомить женщину с постановлением о приводе. Однако, заметив его, она предприняла попытку спрятаться на ближайшем кладбище.
Судебный пристав долго искал ее среди памятников и надгробий, пока не обратил внимание на то, что на дереве около одного из них непрерывно каркала ворона, поглядывая вниз. Оказалось, что нарушительница скрывалась именно в том месте, возле которого находилась птица.
В борьбе с должниками по алиментам судебные приставы прибегают к самым разным мерам. Как рассказывала Правда. Ру, в Сибири им решили запретить охотиться. По мнению главы регионального управления Федеральной службы судебных приставов Владислава Скорика, в Томской области ограничения на пользование охотничьими билетом и оружием могут стать эффективной мерой по погашению долгов по алиментам, заявил глава регионального управления Федеральной службы судебных приставов Владислав Скорик.
В качестве успешного примера он привел ограничение на пользование водительскими правами, после чего из "теневого бизнеса" вышли "многие таксисты, которые имели значительные долги по алиментам".
В Свердловской области к должникам решили применить другой способ наказания: с середины октября их обязали могилы и облагораживать кладбище в городе Ревда. Сообщалось, что они будут расчищать дорожки, убирать мусор, красить оградки и рыть могилы каждый рабочий день в течение нескольких часов.
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