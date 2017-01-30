В Подмосковье врач надругался над пациенткой в реанимации

Во время ночного дежурства врач-реаниматолог надругался над пациенткой, находящейся в отделении реанимации. Мужчина воспользовался тем, что женщина из-за своего тяжёлого физического состояния не могла дать ему отпор.

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Во всех обстоятельствах этого инцидента, случившегося в ночь с 4 на 5 января в городской больнице №2 Подольска, сейчас следователи ГСУ СК по Московской области.

Несмотря на то что 43-летняя пациентка находилась под воздействием сильных седативных препаратов, она всё равно пыталась позвать людей на помощь, но из-за своего состояния не смогла привлечь внимание окружающих людей.

Уже после того как история вскрылась, доктор попытался оправдаться тем фактом, что был сильно пьян, поэтому не осознавал своих поступков.

Сотрудник больницы уже задержан, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту в самое ближайшее время уже может быть возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Сексуальное насилие в отношении жертвы, которая не может дать отпор, отнюдь не редкость. Как сообщала Правда.Ру, осенью прошлого года в Свердловской области нападению подверглась 80-летняя пенсионерка. Ее изнасиловал гастарбайтер, после чего женщина оказалась в реанимации.

Правда иногда сообщения об изнасиловании бывают выдуманы самой "жертвой" насилия. Так случилось в Магнитогорске, где местный житель угрожал отрезать себе по пальцу каждую неделю до тех пор, пока городские власти не накажут правоохранителей, которые якобы изнасиловали его жену.

Мужчина уверен в том, что группа полицейских принудила его супругу к действиям сексуального характера, которые происходили прямо отделении.

После того, как специалисты провели несколько необходимых экспертиз, выяснилось, что у женщины не было обнаружено признаков насилия. Более того, прокуратура возбудила в отношении самой "потерпевшей" уголовное дело за ложный донос. по части второй статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".

А началась вся эта трагикомическая история с того, что "жертву изнасилования" доставили в отделение полиции из-за жалобы соседей на распитие и агрессивное поведение.