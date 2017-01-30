Под Саратовом собака пыталась спасти тонущую девочку, но погибла вместе с ней

8-летняя школьница во время прогулки с младшим братом и собакой по Волге провалилась под лед. Трагедия произошла под Саратовом между Вольском и Балаково в районе Тополевки.

Когда дети вышли на тонкий лед, девочка провалилась в полынью. Как сообщил источник РЕН ТВ, собака бросилась ее спасать и ушла под воду вместе с ребенком. Мальчик, испугавшись, бросился искать помощь, через некоторое время он вышел к взрослым и рассказал о случившемся.

Сейчас поисками тела школьницы занимаются водолазы. По факту случившегося проводится проверка.

Недавно также в Саратовской области семья из четырех человек, среди которых было двое мальчиков 6 и 7 лет, отправилась кататься на снегоходе по льду в сторону одного из волжских островов. Лед в районе Саратова на Волге не окрепший, температура воздуха около ноля градусов. Снегоход попал в одну из промоин и провалился под лед. В результате три человека погибли, в том числе двое детей. Тела уже извлечены из воды.

В начале ноября в Нижневартовске произошла трагедия, девятилетний школьник Кирилл провалился под лед. Дети по льду дошли до небольшого островка, который находится недалеко от берега. А когда они шли обратно, то под одним из ребят, который был ниже ростом и поплотнее, треснул лёд, и он провалился. Кирилл бросился на помощь другу, но очень быстро сам оказался в воде. Он успел помочь товарищу выбраться, а его самого затянуло под лед течением.

Ранее Pravda.Ru писала, как собака спасла потерявшегося в горах мальчика, согревая его и находя для него воду. 14-летний мальчик Жан Эриберто Тревино отдыхал в детском лагере и отправился со своими товарищами в поход по мексиканским горам. В результате мальчик заблудился - он отстал от группы, упал с небольшого обрыва и сильно повредил ногу. Лабрадор по кличке Макс примчался на помощь к Жану и практически двое суток заботился о мальчике. Пес согревал его ночью, чтобы тот не замерз, находил для него воду в лужах, из которых им вместе приходилось пить. Найти пропавших удалось лишь через 44 часа, если бы не лабрадор, неизвестно чем кончилась бы эта история для мальчика.

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