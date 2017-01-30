К теракту в Канаде привели последние указы Трампа — мнение

В результате стрельбы в мечети в канадском городе Квебек погибли шесть человек, еще 8 получили ранения разной степени тяжести. Как пишут "Вести", в нападении участвовали три человека, на их лицах были маски. Они выкрикивали лозунги во славу Аллаха. Кто может быть причастен к расстрелу, рассказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Фото: АР

— Можно ли предполагать, что нападение совершили мусульмане или условно ненавидящие их "белые"?

— Я думаю, что это белое население, или лица, каким-то образом имеющие корни в странах Ближнего и Среднего Востока. Квебек — это франкоязычная провинция Канады. А последние теракты, которые сотрясли Европу, прошли, в основном, во Франции — Париже и Ницце. Думаю, что как раз франкоязычная часть Канады болезненно реагирует на эти моменты, связанные с возможным притоком беженцев из Сирии, или стран Ближнего и Среднего Востока.

Это прямое следствие указов Трампа, которые были подписаны в пятницу, о запрете иммиграции из ряда мусульманских стран. Канадское руководство заявило о том, что тех беженцев, которых не хотят принимать Соединенные Штаты Америки, готова принять Канада. Данный теракт — реакция на решение Канады.

Указ Дональда Трампа вызван еще и тем, что, по данным Министерства внутренней безопасности США, ячейки ИГ(запрещено в РФ — ред.) функционируют чуть ли не во всех американских штатах. И многие лица арабского происхождения или арабской диаспоры могут свободно уехать в Канаду. Тем более, что большая их часть живет в штате Мичиган, рядом с канадской границей. Нападение на мечеть лишний раз подчеркивает тот факт, что указы Трампа очень резко усилят межэтническую, расовую, даже религиозную напряженность на североамериканском континенте. В известной степени, это затяжной эффект вторжения в Ирак в 2003 году. Пришла пора собирать камни.

— Похожа ли атака на Квебек на месть джихадистам? Идея отвечать террором на террор, в данном случае, уместна?

— Наверняка есть какие-то жизненные моменты. По всей видимости, идет освоение каких-то новых жилых кварталов, территорий. Как только появляется какая-то диаспора, она начинает строить планы освоения жизненного пространства, поэтому это не столько месть, сколько некое предупреждение, чтобы это расширение не происходило, чтобы были внесены какие-то изменения. Эпоха политической терпимости, толерантности заканчивается.

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