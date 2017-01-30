Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Аргентине туристы "зафотографировали" детеныша дельфина до смерти

Происшествия

Жуткие кадры, на которых туристы в Аргентине, поймав подплывшего близко к берегу детеныша дельфина, фотографируются с ним, удерживая руками до тех пор, пока малыш не умер, попали в Сеть.

358886.jpeg
Фото: AP

Трагический инцидент произошел в городе Сан-Бернардо, расположенном в 320 километрах от Буэнос-Айреса. И это не первый подобный случай, произошедший в стране, сообщает Mashable.

По словам очевидца, любители селфи позволили млекопитающему умереть. "Они могли дать ему уплыть, в момент съемки дельфин еще дышал. Никто не обратил внимания на состояние животного", - заявил свидетель произошедшего.

В 2016 году туристы похожим образом убили дельфина в курортном аргентинском городе Санта-Тересита, где огромная толпа окружила корчащегося на песке ла-платского дельфина семейства Franciscana, фотографируясь с ним. Но из-за долгого пребывания на суше малыш умер от обезвоживания.

Пресс-секретарь аргентинского фонда дикой природы (AWF) осудил действия туристов, говоря "этот случай дает общественности понять необходимость безотлагательно возвращать этих дельфинов в море."

Отмиетим, что сейчас в природе живут приблизительно 30 тысяч ла-платских дельфинов, которые сосредоточены преимущественно у берегов Аргентины, Уругвая и Бразилии. Они внесены в "Красную книгу" исчезающих видов. Эксперты описывают таких дельфинов  как "крайне застенчивых".

"Очень важно, чтобы люди помогали спасти этих животных, потому что сейчас на счету каждый ла-платский дельфин", - добавил представитель AWF. 

Жестокость людей по отношению к животным иногда просто поражает. Летом прошлого года в испанском местечке Болнуэво десятки туристов торопливо снимали выброшенную на берег штормовым ветром акулу, пока та судорожно сражалась за свою жизнь. Ни один из зевак даже не подумал позвать на помощь.

Акуле повезло, что на пляже дежурили представители Красного Креста. Они быстро очистили кусок пляжа, на котором столпились любители селфи, а затем связали акулу прочными жгутами, положили ее на носилки и отвезли к воде. Хищница нашла в себе силы уплыть восвояси.

Напомним, ранее Правда.Ру писала, что в Турции на берегу моря нашли тело двухголового дельфина. Его заметил местный житель - учитель физкультуры Тугрул Метин.

Как оказалось, на берег вынесло годовалого детеныша дельфина - длина его тела составляет 3,2 фута (около метра).

По словам Метина, он " заметил дельфина еще в море и наблюдал, как его вынесло на берег. Я сначала подумал, что мне показалось. Никогда не видел ничего подобного и был просто в шоке".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Запеченный картофель "Сюрприз"
Рецепты
Запеченный картофель "Сюрприз"
Ошибки при нанесении румян
Красота
Ошибки при нанесении румян
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Забег химиков: Допинг начинает и выигрывает
Власть
"Не любой ценой" или "уступить": На что готовы россияне ради отмены санкций
Недвижимость
Дом за долг: Россиян испортил квартирный вопрос
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Космос
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Советское наследие
Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Хранить и помнить
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Религия
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Мир
В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.

Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Мир
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Георгий Налибов Забыть 2008-й: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Георгий Налибов Забыть 2008-й: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Ryszard Ewiak(vkontakte) Пентагон и ЦРУ оценят способность России пережить ядерный удар США
Сергей Кирилович Ветаран "АТО" избил блогера за ненависть к русскому языку
татьяна погудина Украинские биатлонисты сорвали церемонию награждения на ЧЕ-2017 из-за гимна России. ВИДЕО
Google_107655634745434335278 Франция намеренно губит Центральную Африку
Google_107655634745434335278 Франция намеренно губит Центральную Африку
Shad Tkhom(Facebook) Внедорожник - вне дорог
Магомедов Магомедович Магомедова Кто и для чего использует свои армии
vkontakte_408754323 Американские ученые: Пока мы спим, Китай захватывает мир
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?