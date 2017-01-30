В Аргентине туристы "зафотографировали" детеныша дельфина до смерти

Жуткие кадры, на которых туристы в Аргентине, поймав подплывшего близко к берегу детеныша дельфина, фотографируются с ним, удерживая руками до тех пор, пока малыш не умер, попали в Сеть.

Фото: AP

Трагический инцидент произошел в городе Сан-Бернардо, расположенном в 320 километрах от Буэнос-Айреса. И это не первый подобный случай, произошедший в стране, сообщает Mashable.

По словам очевидца, любители селфи позволили млекопитающему умереть. "Они могли дать ему уплыть, в момент съемки дельфин еще дышал. Никто не обратил внимания на состояние животного", - заявил свидетель произошедшего.

В 2016 году туристы похожим образом убили дельфина в курортном аргентинском городе Санта-Тересита, где огромная толпа окружила корчащегося на песке ла-платского дельфина семейства Franciscana, фотографируясь с ним. Но из-за долгого пребывания на суше малыш умер от обезвоживания.

Пресс-секретарь аргентинского фонда дикой природы (AWF) осудил действия туристов, говоря "этот случай дает общественности понять необходимость безотлагательно возвращать этих дельфинов в море."

Отмиетим, что сейчас в природе живут приблизительно 30 тысяч ла-платских дельфинов, которые сосредоточены преимущественно у берегов Аргентины, Уругвая и Бразилии. Они внесены в "Красную книгу" исчезающих видов. Эксперты описывают таких дельфинов как "крайне застенчивых".

"Очень важно, чтобы люди помогали спасти этих животных, потому что сейчас на счету каждый ла-платский дельфин", - добавил представитель AWF.

Жестокость людей по отношению к животным иногда просто поражает. Летом прошлого года в испанском местечке Болнуэво десятки туристов торопливо снимали выброшенную на берег штормовым ветром акулу, пока та судорожно сражалась за свою жизнь. Ни один из зевак даже не подумал позвать на помощь.

Акуле повезло, что на пляже дежурили представители Красного Креста. Они быстро очистили кусок пляжа, на котором столпились любители селфи, а затем связали акулу прочными жгутами, положили ее на носилки и отвезли к воде. Хищница нашла в себе силы уплыть восвояси.

Напомним, ранее Правда.Ру писала, что в Турции на берегу моря нашли тело двухголового дельфина. Его заметил местный житель - учитель физкультуры Тугрул Метин.

Как оказалось, на берег вынесло годовалого детеныша дельфина - длина его тела составляет 3,2 фута (около метра).

По словам Метина, он " заметил дельфина еще в море и наблюдал, как его вынесло на берег. Я сначала подумал, что мне показалось. Никогда не видел ничего подобного и был просто в шоке".

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