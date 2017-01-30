Нашествие белых медведей вызвало панику на Чукотке

На Чукотке белые медведи начали массово покидать национальный парк "Берегиня" и подходить к населенным пунктам.

Как сообщает РИА Новости, 7 декабря семья, живущая в нескольких километрах от Энурмино на мысе Нэттэн, была буквально осаждена белыми медведями. Для отгона хищников на снегоходе выехал инспектор парка, он насчитал 24 зверя, среди которых было несколько самок с медвежатами. На следующий день на узкой полосе прибрежного льда между двумя селами инспекторы насчитали уже 71 белого медведя.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, животные движутся на юго-восток вдоль береговой линии, заходя по пути в населенные пункты. Сотрудники парка отслеживают их движение, предотвращая встречи медведей с людьми. Так, одного зверя выгнали из села Некшан, еще троих из Энурмино.

По словам научного сотрудника нацпарка Анатолия Кочнева, в течение последних 20 лет нашествие белых медведей на северное побережье повторяется почти каждый год после замерзания Чукотского моря. Медведей привлекают мертвые киты и моржи, выброшенные на берег, а также отходы зверобойного промысла. В ближайшие две недели медведи могут пойти на восток и добраться до сел Инчоун и Уэлен.

Напомним, в 2013 году почти три десятка белых медведей вышли к чукотскому селу Рыркайпий. За скоплением животных следили патрульные из числа местных жителей.

Несколько лет назад в поселке Мыс Шмидта на Чукотке белый медведь убил местного жителя. "Три молодых белых медведя появились в населенном пункте и расположились в здании бывшего свинарника. Около 23.00 Станислав Эттувге (1979 года рождения) направлялся на работу в котельную и шел напрямик через угольный склад, где и подвергся нападению трехлетнего белого медведя", — рассказал заместитель председателя общественной организации Совет по морским млекопитающим Андрей Болтунов.

Позже сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя-убийцу, а также медведицу с полуторагодовалым медвежонком, которые направлялись к поселку. Еще два хищника, которые находились в свинарнике, убежали. "Белые медведи не должны находиться в населенных пунктах и соприкасаться с людьми. В настоящее время существуют эффективные средства по отпугиванию белых медведей, и, конечно же, такие места, как Мыс Шмидта и другие населенные пункты на арктическом побережье Чукотки должны снабжаться такими средствами. Когда белые медведи находятся на территории поселка — это уже чрезвычайная ситуация", — заявил Болтунов.

Ранее медведь напал на группу туристов в Камчатском крае. Трагедия, в результате которой погибли два человека, произошла у реки Паратунка. Как рассказали в агентстве по охране и использованию животного мира Камчатки, погибшие мужчина и женщина отдыхали на берегу вместе со знакомыми. Медведь вышел из леса и набросился на людей.

Отметим, чукотско-аляскинская популяция белого медведя насчитывает до 5 тысяч особей. Их численность сокращается из-за загрязнения природы, нелегального отстрела и сокращения численности тюленей и моржей.

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