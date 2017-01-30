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Источник Правда.Ру

Теракт в Канаде: Расстреляна мечеть, убиты молившиеся

Происшествия

Неизвестные устроили стрельбу в мечети канадского города Квебек. Пять человек погибли, еще восемь человек получили ранения.

В мечети Канады произошла стрельба: есть погибшие

Как сообщает агентство Рейтер, в здании находились порядка 40 человек. Стрельба произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 мск). По данным издания, в нападении участвовали три человека.

​По словам главы исламского культурного центра города, в результате инцидента погибли пять человек. По предварительным данным, преступники открыли стрельбу на первом этаже мечети, после чего один из них поднялся на второй этаж.

Как сообщает газета Devoir, представитель полиции Этьен Дойон подтвердил информацию о нескольких погибших, не называя их точное число. По его словам, двое подозреваемых были задержаны.

Сейчас здание мечети оцеплено силовиками, на месте ЧП находится несколько машин скорой помощи. Ситуация взята под контроль, люди эвакуированы. "Ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении канадской полиции.

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети в Квебеке трусливым нападением и написал, что думает о жертвах нападения и их семьях. "Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал премьер-министр Трюдо в Twitter.

Свои соболезнования также выразил премьер-министр провинции Квебек Филипп Куйяр. В своем Twitter он написал, что случившееся - теракт. "После этого террористического акта я распорядился приспустить флаг Квебека (на административных зданиях)", - написал он.

Напомним, подобное происшествие произошло несколько лет назад в Турции. Неизвестный открыл стрельбу у стамбульской мечети Султанахмет, в результате хаотичного огня по меньшей мере два человека были ранены. Злоумышленник был вооружен помповым ружьем. Он совершенно неожиданно начал стрелять в сторону автобусов с туристами, которые находились на стоянке между мечетью, собором святой Софии и музеем Топкапы.

Как сообщала "Российская газета", стрелявший кричал "Аллах Акбар" ("Аллах велик"). Он был одет в кожаную куртку. Сотрудникам полиции удалось обезвредить стрелявшего.

В 2008 году вооруженный дробовиком мужчина устроил стрельбу в церкви города Ноксвиль (штат Теннеси), когда около 200 прихожан наблюдали за музыкальным представлением, устроенным группой из 25 детей. Никто из детей не пострадал.

На месте происшествия погиб 60-летний мужчина Грег Маккендри, который по свидетельству очевидцев пытался заслонить собой других людей, еще семь человек получили ранения. Прихожанам удалось задержать стрелка, который успел сделать около 13 выстрелов, и передать его в руки полиции. Стрелявшим оказался 58-летний Джим Адкиссон. Против него было выдвинуто обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

 

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В мечети Канады произошла стрельба: есть погибшие
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