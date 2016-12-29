Житель Пензенской области умер, выпив "незамерзайки", шампанского и туалетной воды. 53-летний мужчина поступил в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом.
Спустя 40 минут он скончался. Со слов вдовы, её муж выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Материалы переданы в Следственный комитет, сообщает радио "Говорит Москва"
Как ранее сообщала Правда.Ру, на Дальнем Востоке четыре человека умерли от отравления антифризом. Местный житель нашел пятилитровую канистру с красной жидкостью на свалке. Он попробовал содержимое и решил, что можно употреблять его в качестве алкоголя. На застолье мужчина позвал приятелей. На протяжении двух дней они употребляли эту жидкость.
Сообщается, что в результате у мужчин начались одинаковые симптомы: тошнота, слабость, сводило дыхание. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу села Ленинское, где скончались, еще двое умерли дома, передает РИА Новости. Следователи проводят проверки.
Но самое масштабное отравление произошло в Иркутске. Число жертв спиртосодержащего концентрата "Боярышник" там уже увеличилось до 76 человек, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.
"По последним данным, общее число пострадавших — 123, погибших — 76 человек. У всех 76 подтвержденная причина смерти — метанол", — сказал он на заседании региональной комиссии по ЧС, передает ТАСС.
А недавнее исследование показало: некоторые спиртосодержащие жидкости опасно не только пить, но даже нюхать. Большинство морозоустойчивых жидкостей, особенно купленных с рук, опасны для здоровья. В стеклоомывателях зачастую используют не изопропиловый, а метиловый спирт, который является страшным ядом. Такое спиртозамещение запрещено законом, и ни один производитель честно не признается, есть ли в составе его продукта метанол.
Напомним, ранее вологодские депутаты предлагали приравнять незамерзайки, одеколоны и прочие спиртосодержащие жидкости к алкогольным напиткам и установить запрет на их продажу в ночное время. По данным законотворцев, от 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется не по прямому назначению, а как "бюджетный" аналог алкоголя. С ростом цен на спиртные напитки суррогаты становятся всё более популярными, особенно с учетом их ценовой доступности (10-15 рублей за 100 мл).
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