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Источник Правда.Ру

Коктейль "Смерть": Пензяк умер от "стекломоя" с шапманским и одеколоном

Происшествия

Житель Пензенской области умер, выпив "незамерзайки", шампанского и туалетной воды. 53-летний мужчина поступил в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Спустя 40 минут он скончался. Со слов вдовы, её муж выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Материалы переданы в Следственный комитет, сообщает радио "Говорит Москва"

Как ранее сообщала Правда.Ру, на Дальнем Востоке четыре человека умерли от отравления антифризом. Местный житель нашел пятилитровую канистру с красной жидкостью на свалке. Он попробовал содержимое и решил, что можно употреблять его в качестве алкоголя. На застолье мужчина позвал приятелей. На протяжении двух дней они употребляли эту жидкость.

Сообщается, что в результате у мужчин начались одинаковые симптомы: тошнота, слабость, сводило дыхание. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу села Ленинское, где скончались, еще двое умерли дома, передает РИА Новости. Следователи проводят проверки.

Но самое масштабное отравление произошло в Иркутске. Число жертв спиртосодержащего концентрата "Боярышник" там уже увеличилось до 76 человек, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

"По последним данным, общее число пострадавших — 123, погибших — 76 человек. У всех 76 подтвержденная причина смерти — метанол", — сказал он на заседании региональной комиссии по ЧС, передает ТАСС.

А недавнее исследование показало: некоторые спиртосодержащие жидкости опасно не только пить, но даже нюхать. Большинство морозоустойчивых жидкостей, особенно купленных с рук, опасны для здоровья. В стеклоомывателях зачастую используют не изопропиловый, а метиловый спирт, который является страшным ядом. Такое спиртозамещение запрещено законом, и ни один производитель честно не признается, есть ли в составе его продукта метанол.

Напомним, ранее вологодские депутаты предлагали приравнять незамерзайки, одеколоны и прочие спиртосодержащие жидкости к алкогольным напиткам и установить запрет на их продажу в ночное время. По данным законотворцев, от 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется не по прямому назначению, а как "бюджетный" аналог алкоголя. С ростом цен на спиртные напитки суррогаты становятся всё более популярными, особенно с учетом их ценовой доступности (10-15 рублей за 100 мл).

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Существует ли безвредный алкоголь?
Темы алкоголь отравление в Иркутске
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