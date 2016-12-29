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Источник Правда.Ру

Измывавшийся над солдатом-суицидником офицер получил реальный срок

Происшествия

Воронежский гарнизонный суд приговорил старшего лейтенанта Руслана Баранова, военнослужащего войсковой части 54046, из-за действий которого повесился подчиненный, к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщает Главное военное следственное управление СК России.

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Фото: Fotodom.ru/DP

В суде было установлено, что Баранов оказывал психическое насилие в отношении своего подчиненного. Искажал его фамилию в присутствии других солдат и применял к нему физическое насилие. Все это привело к тому, что 11 июля униженный военнослужащий покончил с собой.

Погибшим оказался младший сержант бригады Александр Рихтер. Сослуживцы нашли его повешенным в лесополосе. Парню оставалось до дембеля всего полгода. По словам родственников, у него были большие планы на будущее.

По данным следствия, офицер был признан виновным по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения и с причинением тяжких последствий", говорится в сообщении на сайте главного военного управления.

Баранов также лишен права занимать руководящие воинские должности сроком на 2 года, передает Взгляд.

До этой трагедии в печально известной части было еще два подобных случая за год. "Газета.ру" писала о смерти рядового Ильдара Абдразакова, уроженца Уфы. За 23 дня до дебмеля он погиб при странных обстоятельствах, когда отправился на поезде в выездной караул в составе подразделения. Сослуживцам солдата сообщили, что он якобы "на остановке поезда вышел в туалет, и его засосало воздушной струей под другой поезд".

Еще один случай связан со смертью солдата, предположительно, служившего в той же части, Романа Шутихина из Череповца. До его сослуживцев было донесено, что парень умер от "внезапного кровоизлияния в мозг".

Очередное ЧП случилось в этой же части в сентябре. 24 сентября там при неясных обстоятельствах погиб военнослужащий контрактной службы, стрелок второго батальона. Сообщается, что погибшему было 35 лет, у него осталось двое детей.

Издание приводит слова сослуживцев погибшего сержанта, которые считают, что в его смерти криминальной составляющей нет — по их словам, мужчина покончил с собой. По их словам, причин для такого трагического решения было несколько — проблемы с семьей и тяжелейшие условия службы, с которыми в Богучарской части приходится проходить службу как срочникам, так и контрактникам. Сообщается, что солдаты в течение всего года вынуждены жить в палатках, причем если военнослужащих срочной службы обещают в ближайшее время переселить в лучшие условия, то контрактникам этого никто не гарантирует.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказали Pravda. Ru о достижениях российских вооруженных сил в уходящем году. А также о проблемах, которые потребуют внимания в дальнейшем. Читайте об этом в материале: Армия России-2016: Достижения и проблемы.

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