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Источник Правда.Ру

Европейцы заперли сына на балконе за просьбу поесть

Происшествия

В брюссельской коммуне Сент-Жосс-тен-Нод 6-летнего мальчика около 15 часов продержали на балконе за то, что он попросил поесть, сообщил телеканал RTL.

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Фото: AP

Ребенка наказали мать и отчим. Мальчик, на котором была только пижама, пробыл на холоде с 5 часов утра до 8 часов вечера.

Спустя такой промежуток времени на место прибыла бригада медиков, которая забрала мальчика в тяжелом состоянии в больницу. Ребенок не только замерз, но и был очень истощен, а когда его забирали он был без сознания.

Сестру мальчика также забрали в больницу. Помимо того, что она была избита родителями, у неё также наблюдались признаки недоедания. Родителей задержали и возбудили уголовное дело. Известно, что мать лишат родительских прав.

По данным интернет-портала BrusselsLife, каждый четвертый ребенок в бельгийском франкоязычном регионе Валлонии и в Брюссельском столичном регионе проживает за чертой бедности, передает РИА "Новости".

На днях СМИ сообщили подробности по делу о россиянке, которая забила до смерти дочку. Жительница Калужской области, которая является главным фигурантом дела об убийстве четырехлетней приемной дочери, признана вменяемой и останется под стражей до марта 2017 года, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ.

По версии следствия, 28-летняя жительница города Людиново в сентябре до смерти забила "на почве внезапно возникшей ненависти" свою четырехлетнюю приемную дочь. После убийства, считает СК, женщина и ее 32-летний муж вывезли тело девочки в лес и захоронили. Затем супруги сообщили в полицию об исчезновении дочери. За убийство ребенка женщине грозит пожизненное лишение свободы. Вскоре к обвинению в убийстве следователи добавили еще одно — истязание. Выяснилось, что издевательства над ребенком были систематическими, в частности, девочку били за то, что она "справляла естественные надобности в штаны".

Напомним, летом этого года в нашей стране приняли закон об уголовной ответственности родителей за наказание детей. Эксперты его оценили неоднозначно.

Новый закон, к примеру, содержит такие понятия, как "жестокое отношение к детям", "побои", "унижение", "уничижение". Но кто знает, как посмотрят правоохранители на отношения, которые сложились в данной конкретной семье? Что означает выражение "отношение к ребенку"? Необходим соответствующий понятийный аппарат: чтобы вы что-то делали по закону, нужно знать, как это нужно делать. "Не ходи на красный свет", "Не стой под стрелой", "Не засовывай пальцы в розетку", — тут понятно, что делать нельзя и какие правовые последствия наступят, если не соблюсти предписания. А как быть с понятием "уничижительное отношение к ребенку"? Один ребенок, когда его назовут дураком, получит психологическую травму. А для другого это обыденность, потому что родители так обращаются к нему каждый день.

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