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Источник Правда.Ру

Правду об "атаке" на Ту-154 не скроешь, Россия докопается

Происшествия

Министр транспорта России Максим Соколов в ходе пресс-конференции, комментируя обстоятельства крушения Ту-154, заявил, что бортовая техника самолёта работала нештатно. Также по его словам, Ту-154 практически полностью разрушился, разлет обломков занял большую площадь.

Эксперт по ВКС: Правду о гибели Ту-154 скрыть не получится
Фото: AP

С чем это связано, рассказал Pravda.Ru военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", специалист в области применения военно-космических сил Алексей Леонков.

— Нештатная работа техники, разрушения, мог ли быть высокотехнологичный теракт, например, радиоэлектронная атака? Можно ли предположить, что это была атака из космоса?

— На пресс-конференции, кроме Соколова, также выступал генерал-лейтенант Байнетов. Он сказал, что теракт не обязательно может быть взрывом. Поэтому ни одна из этих версий не отрицается. По тем данным, которые были озвучены сегодня, говорить о том, что ситуация была простая и понятная, невозможно. Поэтому нештатная работа самолета, нештатный полет, 70 секунд, не понятно еще до конца с радиообменом и переговорами. Тот же Байнетов сказал, что информация о том, что экипаж говорил про закрылки, ни о чем не говорит. В этом будут разбираться.

Также выяснилось, что самолет летел на высоте порядка 250 метров, и скорость его была более 360 километров в час. Если с такой высоты, не снижая скорости лайнер ударится о поверхность, разрушения могут быть. А почему произошли такие большие разрушения, почему осколки разлетелись на большом расстоянии, все-таки выводы будет делать комиссия.

— Корабль радиоэлектронной разведки ВМС Франции "Дюпюи де Лом" находился рядом в тот момент в Черном море. Мог ли он оказать некое воздействие? Исключать нельзя?

— Пока это слухи. Все обломки, в основном, достали. Сейчас их будут изучать специалисты, и методы изучения у нас неплохие. Если было какое-то внешнее воздействие на агрегат самолета, их найдут.

— Это можно выяснить?

— Наши специалисты, которые расследуют летные происшествия, одни из лучших в мире, и те выводы, которые они делают по результатам расследования, являются наиболее точными. Вспомните, например, тот же случай с Донецким самолетом, когда наши специалисты четко сказали, что и как произошло. Правда, мировая общественность отказалась принимать выводы наших экспертов и специалистов.

Было привлечено большое количество специалистов, работают аж три комиссии: в Адлере, и две в Подмосковье. То есть, непосредственно на Чкаловском аэродроме, еще привлечены силы 30-го института. Раньше это был головной институт ВВС, там тоже есть специалисты высокого класса. И, конечно, исследовательские центры, которые у нас в Раменском находятся, Люберецкий центр. Все это, конечно, непростая работа. И выводы мы, скорее всего, услышим где-то через месяц.

За всю историю было выпущено более тысячи самолетов Ту-154. В результате катастроф, которые понесли человеческие жертвы, было потеряно всего 27 бортов. Это, грубо говоря, 2,7%. А если мы будем сравнивать с его прямым конкурентом, Боингом-737, его было выпущено более 8 тысяч бортов, было потеряно гораздо большее количество самолетов. У них было 110 катастроф, которые унесли 3897 человек. И поэтому, говорить о Ту-154, как о ненадежном самолете, кощунственно.

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Темы Алексей Леонков крушение Ту-154 над Сочи
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Минтранс пока не считает версию о теракте основной. Но другие не выстраиваются. Погода? Была отличной. Пилоты? Опытные. Самолет? Технически исправен. Случай очень похож на взрыв самолета "Когалымавиа" над Синаем. Тогда ФСБ официально объявила о теракте только две недели спустя после крушения... И есть еще одна версия — о радиоэлектронной атаке.

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