Комиссия рассказала о причинах гибели Ту-154

Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов на пресс-конференции заявил, что командир разбившегося в Черном море Ту-154 Роман Волков перед падением самолета успел доложить диспетчерам о нештатной ситуации.
"Радиообмен был крайне краток. Особая ситуация была в течение 10 секунд. Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали", — приводит слова Байнетова ТАСС.
Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что "не может судить о достоверности информации о "задранном носе" самолета". "Мы подходим идентифицированно, все проверяется и анализируется с той объективной информацией, которая есть. Говорить о том, какой был угол при столкновении с водной поверхностью, преждевременно", — отметил он.
Полученные при первичной расшифровке данные, заметили в ведомстве, не подтверждают версию о том, что на борту произошел взрыв. Отвечая на вопрос журналиста о возможном теракте, Байнетов отметил, что такая версия рассматривается, поскольку, могло быть механическое воздействие. "Теракт необязательно связан со взрывом. (Поэтому) Ни одну из этих версий мы не отрицаем", — указал Байнетов.
Всего комиссия рассматривает 7-8 версий случившегося. Изначально было более 15 версий катастрофы. Когда следователи получили данные с двух "черных ящиков", количество версий сократилось вдвое, сообщил Байнетов.
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков также сообщил о том, что информация о том, что ансамбль имени Александрова летел на концерт в Алеппо, не соответствует действительности. "Ансамбль имени Александрова по инициативе Валерия Халилова летел с одной целью: дать концерт на авиабазе Хмеймим", — пояснил представитель военного ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты на Ту-154, который разбился в Чёрном море, должны были дать концерт в Алеппо, а не на базе Хмеймим в Латакии.
Напомним, трагедия произошла 25 декабря. Летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.
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