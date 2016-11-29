Филипп Киркоров нашел своего Дантеса

Сегодня в центре Москвы были задержаны полицией лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов. Произошло это после обращения в полиция российского певца Филиппа Киркорова с заявлением о вымогательстве.

Фото: kirkorov.ru

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. "Задержание Трунова и Маруани в центре Москвы связано с заявлением Киркорова о вымогательстве, которое он написал в полицию", - пояснил собеседник агентства.

По словам адвоката Киркорова Александра Добровинского, известный певец не договаривался о мировом соглашении с лидером французской музыкальной группы Space Дидье Маруани, обвинившим российского исполнителя в плагиате в популярной песне "Жестокая любовь".

"Иска до сих пор нет, его никто не видел. Мы долго переваривали фантазии и спекуляции на тему плагиата. Теперь у нас новость, что Филипп Киркоров платит какие-то деньги (Маруани - прим. ТАСС). Никогда в жизни никаких договоренностей об этом не было", - опроверг Добровинский появившееся ранее заявление юриста Игоря Трунова о том, что Киркоров согласился уладить миром претензии Маруани.

Добровинский уверен, что подобные сообщения появляются с целью "надавить на Филиппа Киркорова и опорочить его имя". Адвокат уверен, что в этой ситуации не было никаких нарушений авторских прав, а всю ситуацию раздули только ради того, чтобы вытащить у кого-то деньги.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в российский суд с иском о запрете на исполнение Киркоровым песни "Жестокая любовь" и требованием о возмещении ущерба от нарушения авторских прав обратился Дидье Маруани. Свои нарушенные права он оценил в 75,34 млн рублей.

Кроме Киркорова, ответчиками по иску были заявлены автор песни Олег Попков, ООО "Филипп Киркоров продакшн", Sony Music Entertainment, группа компаний Roneеs, а также ВГТРК.

Однако Мосгорсуд вернул иск заявителю. После этого Мариани заявил, что намерен обратиться в американский суд.

Как отмечается в исковом заявлении, песня в исполнении Киркорова является переработкой композиции Symphonic Space Dream, автором которой является Маруани.

Для выяснения наличия признаков плагиата истцом было проведено комплексное автороведческое и музыковедческое исследование в АНО "Центр по проведению судебных экспертиз и исследований", которое установило факт частичного заимствования в песне "Жестокая любовь" оригинального музыкального и тематического материала, части тактов припева из композиции Маруани.

В этой ситуации можно вспомнить одну историю, о которой рассказывала Правда.Ру. Голливудский гигант кинокомпания Warner Brothers натравила целую команду юристов на хозяина маленького паба в пригороде Нью-Йорка. Ожесточенная борьба развернулась за авторские права.

Компания Warner Brothers подала на владельца заведения в суд. В "Джакомо" звучали две песни, права на которые принадлежат киностудии. Их исполняла вживую местная группа. В корпорации заявили, что эти композиции использовались незаконно. И теперь хозяин паба должен возместить ущерб в размере $60 тыс. за нарушение авторских прав.

Одной из упомянутых в иске песен 80 лет. Компания Warner Brothers использовала ее в картине "Дамы", которая вышла на экраны в 1934 году.

"Указанные неправомерные действия ответчиков причинили и продолжают наносить истцам огромный ущерб , размер которого может быть точно оценен. И если суд не вынесет решение о пресечении действий ответчиков, истцы понесут невозместимый ущерб", - говорится в исковом заявлении юристов киностудии.

Неизвестно, чем закончилась эта история, но тогда 88-летний владелец паба признался, что если киностудия решит взыскать $60 тыс., его бизнес будет уничтожен.