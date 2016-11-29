Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Филипп Киркоров нашел своего Дантеса

Происшествия

Сегодня в центре Москвы были задержаны полицией лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов. Произошло это после обращения в полиция российского певца Филиппа Киркорова с заявлением о вымогательстве.

356050.jpeg
Фото: kirkorov.ru

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. "Задержание Трунова и Маруани в центре Москвы связано с заявлением Киркорова о вымогательстве, которое он написал в полицию", - пояснил собеседник агентства.

По словам адвоката Киркорова Александра Добровинского, известный певец не  договаривался о мировом соглашении с лидером французской музыкальной группы Space Дидье Маруани, обвинившим российского исполнителя в плагиате в популярной песне "Жестокая любовь".

"Иска до сих пор нет, его никто не видел. Мы долго переваривали фантазии и спекуляции на тему плагиата. Теперь у нас новость, что Филипп Киркоров платит какие-то деньги (Маруани - прим. ТАСС). Никогда в жизни никаких договоренностей об этом не было", - опроверг Добровинский появившееся ранее заявление юриста Игоря Трунова о том, что Киркоров согласился уладить миром претензии Маруани.

Добровинский уверен, что подобные сообщения появляются с целью "надавить на Филиппа Киркорова и опорочить его имя". Адвокат уверен, что в этой ситуации не было никаких нарушений авторских прав, а всю ситуацию раздули только ради того, чтобы вытащить у кого-то деньги.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в российский суд с иском о запрете на исполнение Киркоровым песни "Жестокая любовь" и требованием о возмещении ущерба от нарушения авторских прав обратился Дидье Маруани. Свои нарушенные права он оценил в 75,34 млн рублей.

Кроме Киркорова, ответчиками по иску были заявлены автор песни Олег Попков, ООО "Филипп Киркоров продакшн", Sony Music Entertainment, группа компаний Roneеs, а также ВГТРК.

Однако Мосгорсуд вернул иск заявителю. После этого Мариани заявил, что намерен обратиться в американский суд.

Как отмечается в исковом заявлении, песня в исполнении Киркорова является переработкой композиции Symphonic Space Dream, автором которой является Маруани.

Для выяснения наличия признаков плагиата истцом было проведено комплексное автороведческое и музыковедческое исследование в АНО "Центр по проведению судебных экспертиз и исследований", которое установило факт частичного заимствования в песне "Жестокая любовь" оригинального музыкального и тематического материала, части тактов припева из композиции Маруани.

В этой ситуации можно вспомнить одну историю, о которой рассказывала Правда.Ру. Голливудский гигант кинокомпания Warner Brothers натравила целую команду юристов на хозяина маленького паба в пригороде Нью-Йорка. Ожесточенная борьба развернулась за авторские права.

Компания Warner Brothers подала на владельца заведения в суд. В "Джакомо" звучали две песни, права на которые принадлежат киностудии. Их исполняла вживую местная группа. В корпорации заявили, что эти композиции использовались незаконно. И теперь хозяин паба должен возместить ущерб в размере $60 тыс. за нарушение авторских прав.

Одной из упомянутых в иске песен 80 лет. Компания Warner Brothers использовала ее в картине "Дамы", которая вышла на экраны в 1934 году. 

"Указанные неправомерные действия ответчиков причинили и продолжают наносить истцам огромный ущерб , размер которого может быть точно оценен. И если суд не вынесет решение о пресечении действий ответчиков, истцы понесут невозместимый ущерб", - говорится в исковом заявлении юристов киностудии.

Неизвестно, чем закончилась эта история, но тогда 88-летний владелец паба признался, что если киностудия решит взыскать $60 тыс., его бизнес будет уничтожен. 

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы Игорь Трунов Дидье Маруани авторские права Филипп Киркоров исковое заявление
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше?
Житейские истории
Как правильно написать письмо Деду Морозу
Евросоюз
Франция потеряла инстинкт самосохранения
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Российский
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Любовь Степушова (Люлько) Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский
Комментарии
Google_113042661472508661168 Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Google_113042661472508661168 Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Google_113042661472508661168 Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Vintak Ученые раскрыли тайну алкоголизма
Google_113042661472508661168 Европейские СМИ: Крым - не Судеты, Донбасс - не Ливия
Дмитрий Медведев(Google) Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Дмитрий Медведев(Google) Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
aliale Куба: Фактор Трампа испугал Россию?
Виктор Гольдмахер Мадуро объявил о конце капитализма
Marcio Pinheiro Колумбия. Кадры с места авиакатастрофы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?