Мара Багдасарян: На свободу с чистой совестью?

Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян, которой суд назначил административный арест в виде 24 суток, выйдет на свободу в среду.

Фото: Instagram/maraa049

"Багдасяран будет отбывать наказание в спецприемнике до 18.00 среды, а потом ее отпустят на свободу. Завтра в 18.00 истекает срок ее административного ареста", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

Он добавил, что суд рассмотрел еще не все административные материалы о неуплате Багдасарян штрафов. "Будем слушать до 22 декабря", — сказал он.

По словам пресс-секретаря, суд назначил Баграрасян наказание в виде 24 суток ареста, 139 тысяч рублей штрафов и 595 часов обязательных работ. По решению приставов девушка будет убирать улицы в столичном районе Сокол.

"Я уже двое суток в спецприемнике, я настолько все осознала, я больше не буду нарушать. Мне очень тяжело", — сказала Багдасарян на заседании суда. "Моя подзащитная полностью осознает свою вину, признает ее в полном объеме, она встала на путь исправления и в дальнейшем не планирует совершать правонарушения", — отметила ее адвокат Алена Гарма.

По ее словам, девушка готова оплачивать все штрафы и нести то наказание, которое суд назначит. Напомним, всего в суд поступил 51 материал о неуплате Багдасарян штрафов за нарушение ПДД, на текущий момент рассмотрено 47 материалов.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, изначально сотрудники полиции выписали девушке административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль. А в ходе проверки документов инспекторы обнаружили, что за Багдасарян числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. "Девушка была доставлена в территориальный отдел полиции и уведомлена о явке в судебный участок", — сообщили в полиции.

Мара Багдасарян неоднократно нарушала правила дорожного движения. Об этом свидетельствуют многочисленные видеоролики, размещенные в интернете. На одном из них запечатлено, как автоледи мчится по дороге на огромной скорости и едва и не таранит другой автомобиль. Сама девушка уверена, что виноват в этой ситуации водитель, который слишком медленно ехал. "За что я не люблю овощей на дорогах, если ты едешь, то ЕДЬ, а не стой. Яркий пример аварийной ситуации", — подписала видео Багдасарян.

По мнению известного российского журналиста, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, арест, конечно, станет уроком для Багдасарян, если только не будет новым развлечением.

"Трудно сказать, что для них, для этой молодежи, вообще может стать уроком. Люди они не простой судьбы, крайне богатые, работать им не надо — только резвиться, получать новые ощущения. А такая вещь, как отсидка, — это такие ощущения, которые не купишь за деньги, прекрасный, может быть, опыт.

Поэтому я не знаю, честно говоря, чем их можно научить. Конечно, их могло научить общество, преисполненное смысла. Если бы наше общее имело смысл великих открытий, великих научных достижений, но поскольку нашему обществу далеко бессмысленно, то остается развлекаться как получится", — рассказал ранее Pravda. Ru Доренко.

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