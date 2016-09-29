В Подмосковье выявлена ОПГ, легализовывавшая граждан, причастных к терроризму

ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией задержало в Москве и Московской области более 135 иностранцев, причастных к незаконной деятельности. Масштабные мероприятия проводились в рамках уголовного дела в отношении членов этнических ОПГ, осуществлявших незаконную легализацию в России иностранных граждан, в том числе причастных к террористической деятельности.

В ходе операции в столичном регионе были обнаружены семь подпольных типографий для изготовления фальшивых регистрационных документов. Согласно данным следствия, десятки иностранцев, в том числе причастных к террористической деятельности, получали вид на жительство в России.

В ЦОС сообщили, что обнаружены также инструкции по изготовлению, специальная компьютерная техника, более 200 фальшивых документов (паспорта, водительские удостоверения, патенты на работу), голограммы для изготовления паспортов (девять блоков), поддельные штампы, в том числе для отметок о пересечении государственной границы РФ, средства связи, наркотические вещества общим весом 1,5 кг.

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