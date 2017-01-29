Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Правде.Ру - 18 лет. С днем рождения!
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки

Происшествия

В Москве, в результате падения с 20-го этажа элитной высотки,  погиб известный российский диджей, создатель и бывший совладелец ночного клуба Soho Rooms Сергей Jeff Ткаченко. Инцидент произошёл в Шмитовском проезде в районе 12 часов дня в воскресенье. 

358861.jpeg

Очевидцы сообщили в правоохранительные органы и в экстренные службы, что на протяжении десяти минут наблюдали за мужчиной, стоявшим на подоконнике на уровне 16-го или 17-го этажа. После этого он, несмотря на крики людей о том, что ему стоит одуматься, бросился вниз. Специалисты не исключают, что он мог просто оступиться и о намеренном самоубийстве речи не идёт.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников МЧС. Чтобы снять тело с козырька, потребовалась помощь спасателей.

"Он поругался с женщиной, с которой жил в одной квартире, встал на подоконник и сорвался  вниз", - рассказали свидетели. 

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего. 

Изначально сообщалось, что падение произошло с 16-го этажа, позже было установлено, что мужчина выпал из окна на 20-ом этаже.

Сергей Ткаченко - популярный российский диджей, промоутер, партнёр различных крупных проектов и музыкальный продюсер, известный под псевдонимом  S. Jeff. Свой творческий путь начал в 1993 году, играл в различных московских клубах, но основную карьеру строил с 1999 года как диджей. 

Такие трагические случаи происходят нередко из-за простой неосторожности погибших. Так, как рассказывала Правда.Ру, в ноябре прошлого года нелепо погиб 20-летний гроссмейстер, бывший чемпион России по классическим шахматам, победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев.

В правоохранительных органах Москвы подтвердили, что бывший чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев погиб, сорвавшись с балкона своей московской квартиры на 12-м этаже.

"Молодой человек упал с 12-го этажа, по предварительным данным, перелезая на балкон соседней квартиры. Инцидент произошёл в доме 16, корп. 1 на Пятницком шоссе накануне в 23:30 мск. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - цитировало ТАСС сообщение правоохранителей.

Отметим, погибший любил высоту и это было не первым его "приключением". Ранее на его странице подруга разместила фото, где Юрий изображен держащимся за перила балкона многоэтажки. При том видно, что там он находился без страховки.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Маленькие пиццы
Рецепты
Маленькие пиццы
Использование вазелина для кожи и волос
Красота
Использование вазелина для кожи и волос
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?
Изобретения
Летающий автомобиль: Может, не стоит?
Украина
Сработает ли отвлекающий маневр Порошенко?
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Экспертное мнение
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Космос
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Советское наследие
Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Хранить и помнить
Украину накрыла новая волна геноцида
Украина
Украину накрыла новая волна геноцида
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Религия
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.

Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Мир
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Илья Ленченко Хранить и помнить
ivan ivanovich Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Sergei Pashenkov В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
Сергей Толокнов В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
yuri dolgov В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
I I Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
Ватник на Кайене В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
Евгений Кириченко Хранить и помнить
vkontakte_331645001 Хранить и помнить
vkontakte_43633266 В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?