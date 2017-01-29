Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки

В Москве, в результате падения с 20-го этажа элитной высотки, погиб известный российский диджей, создатель и бывший совладелец ночного клуба Soho Rooms Сергей Jeff Ткаченко. Инцидент произошёл в Шмитовском проезде в районе 12 часов дня в воскресенье.

Очевидцы сообщили в правоохранительные органы и в экстренные службы, что на протяжении десяти минут наблюдали за мужчиной, стоявшим на подоконнике на уровне 16-го или 17-го этажа. После этого он, несмотря на крики людей о том, что ему стоит одуматься, бросился вниз. Специалисты не исключают, что он мог просто оступиться и о намеренном самоубийстве речи не идёт.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников МЧС. Чтобы снять тело с козырька, потребовалась помощь спасателей.

"Он поругался с женщиной, с которой жил в одной квартире, встал на подоконник и сорвался вниз", - рассказали свидетели.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Изначально сообщалось, что падение произошло с 16-го этажа, позже было установлено, что мужчина выпал из окна на 20-ом этаже.

Сергей Ткаченко - популярный российский диджей, промоутер, партнёр различных крупных проектов и музыкальный продюсер, известный под псевдонимом S. Jeff. Свой творческий путь начал в 1993 году, играл в различных московских клубах, но основную карьеру строил с 1999 года как диджей.

Такие трагические случаи происходят нередко из-за простой неосторожности погибших. Так, как рассказывала Правда.Ру, в ноябре прошлого года нелепо погиб 20-летний гроссмейстер, бывший чемпион России по классическим шахматам, победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев.

В правоохранительных органах Москвы подтвердили, что бывший чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев погиб, сорвавшись с балкона своей московской квартиры на 12-м этаже.

"Молодой человек упал с 12-го этажа, по предварительным данным, перелезая на балкон соседней квартиры. Инцидент произошёл в доме 16, корп. 1 на Пятницком шоссе накануне в 23:30 мск. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - цитировало ТАСС сообщение правоохранителей.

Отметим, погибший любил высоту и это было не первым его "приключением". Ранее на его странице подруга разместила фото, где Юрий изображен держащимся за перила балкона многоэтажки. При том видно, что там он находился без страховки.

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