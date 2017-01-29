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Источник Правда.Ру

Жительница Балашихи с битой "отжала" смартфоны у двух молодых мужчин

Происшествия

Неординарное ограбление произошло в подмосковной Балашихе. Здесь двое молодых мужчин - 1982 и 1994 годов рождения обратились в полицию с жалобой о том, что на них напала женщина.

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Фото: REX

Как сообщили в  пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел около десяти часов вечера в пятницу, 27 января. По словам заявителей, в Балашихе в квартире одного из домов на шоссе Энтузиастов их избили битой. При этом, по их словам, нападавшая похитила у них мобильные телефоны.

Вскоре по подозрению в совершении данного преступления представители правопорядка задержали женщину 33 лет, также местную жительницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.  

А вот в берлинском метро как-то раз произошел забавный случай, также связанный с телефоном. Три подростка, одному из которых было 18 лет, а остальным - 17, отняли у мужчины мобильный телефон и кошелек. Впрочем, телефон молодым людям не понравился, так как он был слишком старым. Мобильник был тут же возвращен владельцу.

Зато теннисистка  Селена Уильямс собственноручно задержала воришку, укравшего ее телефон и даже заставила его извиниться.

34-летняя Уильямс ужинала в китайском ресторане, когда заметила рядом с собой подозрительного человека. Когда теннисистка на минуту отвернулась, подозрительный тип схватил ее телефон со стола и помчался прочь."Я тут же спохватилась, перепрыгнула через стулья и погналась за ним из уютного ресторана. Он бежал от меня как мог, но я была быстра. Я взяла свой телефон, когда он зазвонил, поблагодарила его и отпустила", - пишет знаменитая спортсменка.

По ее словам, она вошла в ресторан под аплодисменты присутствующих."В этот момент меня переполняла гордость. Я показала, что могу противостоять хулиганам мужского пола. Это был женский триумф. Являюсь ли я супергероем? Возможно" - написала Сирена Уильямс в своем блоге. 

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