Нидерланды не смогли расшифровать русские снимки MH-17

Данные с радаров, которые были переданы Россией по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, не могут расшифровать в прокуратуре Нидерландов.

Фото: AP

"Необходимы дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров", - приводит DW слова представителя прокуратуры.

Там заявили, что информация передана следственной группе не по международным стандартам и в Москву направлен дополнительный запрос.

Как сообщала Правда. Ру, в октябре 2016 года российские специалисты передали представителям властей Нидерландов данные по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины. Министра юстиции Нидерландов Ард ван дер Стер подтвердил, что Россия передала западным специалистам радиолокационные снимки, связанные с крушением лайнера.

Совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28 сентября предварительный доклад. В нем утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

При этом в МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей" также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

В середине января в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации президент фонда "Авиакатастрофа" Эверт ван Зейтвелд заявил, что район на востоке Украины, где в июле 2014 года разбился малайзийский Boeing-777, должен быть вновь обследован специалистами с целью поиска останков жертв трагедии.

Его призыв стал реакцией на информацию о том, что среди изъятых у журналистов материалов с места крушения самолета была часть человеческой кости одного из пассажиров рейса MH17. Согласно заявлению прокуратуры, Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест и подтвердил, что фрагмент кости принадлежал одному из пассажиров рейса, чья личность была установлена в 2014 году.

"Родственникам было непросто, когда они узнали о находке. Более того, члены семьи теперь не знают, что делать с обнаруженными останками - вскрывать могилу, заново кремировать или просто отдать специалистам для дальнейшего расследования?, - рассказал Зейтвелд. - Мы хотим избежать повторения подобных ситуаций, поэтому в ближайшее время обратимся в голландскую прокуратуру с просьбой направить на Украину новую миссию".

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