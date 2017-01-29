Скончалась женщина, бросившаяся с ребенком под поезд метро

В одной из московских больниц скончалась женщина, бросившаяся накануне под поезд на станции столичного метро "Молодежная".

Фото: AP

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ее ребенок пока остается в коме.

Напомним, о трагедии в московском метро вчера сообщала Правда.Ру. Изначально предполагалось, что женщина с ребенком упала на пути по собственной неосторожности, но отделалась ушибами и растяжением мягких тканей. Источники в полиции сообщили, что ребенок не пострадал, поскольку упал на маму сверху. "Она стояла с ним и держала его за руку, видимо, заговорилась и упала", - заявил глава пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Однако затем, после просмотра видео с камер наблюдения, стало понятно, что женщина бросилась под поезд намеренно прямо перед прибывающим поездом. Перед этим она поговорила с кем-то по телефону. В столичной подземке также уточнили состояние пострадавших, назвав его критическим. "Шансов выжить немного", - заявили в пресс-службе метро.

Как сообщили Pravda.ru источники в правоохранительных органах, причинами трагедии могли стать многочисленные кредиты, семейные неурядицы или личная драма.

Обе пострадавшие сразу после происшествия были доставлены вертолетом МЧС в одну из больниц Москвы. У обеих пострадавших черепно-мозговые травмы. "Мама ребенка в тяжелом состоянии. Девочка средней степени тяжести. Ее эвакуировали вертолетом МАЦ в НИИ детской хирургии и травматологии", - сказал источник в экстренных службах столицы.

недавно подобное ЧП случилось в метро Петербурга. На станции "Крестовский остров" девушка упала на пути. Она выжила, но получила серьезные травмы, сообщает Фонтанка. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу.

А в ноябре прошлого года пассажир бросился под прибывающий поезд на станции "Пушкинская", самостоятельно выбрался из-под состава и скрылся в туннеле. Мужчина пешком ушёл в сторону станции "Технологический институт". Из-за этого с контактного рельса пришлось снимать напряжение. Злоумышленника задержали полицейские и привели его обратно на "Пушкинскую".

Прибывшие на место происшествия медики видимых травм у мужчины не нашли. Источники в правоохранительных органах говорят, что пассажир вёл себя неадекватно, возможно, он находился под действием каких-то препаратов. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

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