В ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте, по сообщению источника в правоохранительных органах республики, было ликвидировано трое боевиков.
"В ходе активной фазы спецоперации, по предварительным данным, ликвидированы трое боевиков. Спецоперация продолжается", - сказал собеседник РИА Новости.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, сегодня в в дагестанском Хасавюрте был введен режим контртеррористической операции.
К 9.50 мск началась активная фаза операции - силовики начали штурмовать дом, где засели боевики. Позднее стало известно, что трое преступников были ликвидированы.
На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается усиленение охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, проверка документов у всех людей и ряд других ограничений.
Силовики в дагестанском Хасавюрте, где действует режим КТО, блокировали дом, в котором укрываются боевики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий была обнаружена группа боевиков, которая укрывается в частном домовладении в городе Хасавюрте. Боевики - из местной бандгруппы", - сказал собеседник агентства. После попытки переговоров с боевиками, силовики начала штурм дома.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, в конце декабря в в Шамильском районе Дагестана в ходе спецоперации силовиками были уничтожены двое боевиков. На предполагаемых боевиков силовики наткнулись на окраине села Телетль при проведении оперативных мероприятий. В ходе боестолкновения двое вооруженных мужчин были убиты.
"Установлены личности боевиков, убитых в Шамильском районе Дагестана. Это главарь шамильской бандгруппы Ибрагим Амиров и участник этой же группы Гамзатапанди Магомедов", - сообщил собеседник.
"В шамильскую бандгруппу входят четыре человека. Это - ее лидер Ибрагим Амиров, 1989 года рождения, и трое других участников - Гамзатапанди Магомедов, 1982 года рождения и братья Магомед и Сайгидулбатал Мирзоевы, 1990 и 1995 годов рождения. Все они - уроженцы села Телетль Шамильского района республики", - добавил источник.
По информации правоохранительных органов Дагестана, на счету шамильской бандгруппы - поджог школы в селе Телетль, убийство судьи Шамильского районного суда Убайдулы Магомедова, обстрел телевизионной вышки на окраине села, а также убийство главы села Мухтара Курбанова.
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