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Источник Правда.Ру

Московская полиция задержала похитителя элитных игрушек

Происшествия

В Москве по подозрению в хищении элитных игрушек путем подмены на дешевые сотрудниками полиции задержаны работники склада магазина детских товаров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Фото: REX

"Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции московского УВД по ТиНАОзадержали четверых мужчин, подозреваемых в хищении дорогостоящих игрушек со склада одного из магазинов детских товаров", - сказала она.

Установлено, что в период с ноября по декабрь 2016 года работники склада через интернет заказывали недорогой товар в этом же магазине. Затем при формировании заказов они заменяли этой продукцией дорогостоящие игрушки, а похищенное сбывали в интернете или в розничных точках продаж. Ущерб превысил 250 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и выявление возможных соучастников",- заключила Волк.

Кстати, как рассказывала Правда.Ру, в прошлом году в торговом центре Томска поймали семью с ребенком, регулярно похищавшую из магазина резиновых коней для коллекции, сообщил журналистам начальник службы безопасности томского Metro Cash and Carry Эдуард Высоцкий.

"Мы обнаружили систематическое хищение маленьких лошадок. Кто-то собирал коллекцию, так как они все разные. Потом мы по видеозаписи выяснили, кто это делал. Папа с мамой приходили с маленьким ребенком. Папа подсаживал ребенка, тот выбирал коня, разрывал упаковку и складывал к себе в карман", - рассказал он, не уточнив, когда произошел инцидент.

Кстати, Таможенный союз стран Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК)  примет новый техрегламент "О безопасности игрушек". Россия, как член союза, поддержала инициативу министерства национальной экономики Казахстана, которое стало автором проекта поправок.

Новая инициатива предполагает запрет ввоза на территорию стран Таможенного союза игрушек, которые провоцируют детей на "пренебрежительное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей" и вызывают проявление жестокости. Игрушки, сделанные по сюжетам мультфильмов или комиксов, где присутствуют безнравственность и насилие, также не пройдут на российский рынок.

Кроме того, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров подготовила пакет поправок в техрегламент "О безопасности игрушек", который был изначально предложен министерством национальной экономики Казахстана. В результате нововведения кукла Барби может не пройти экспертизу игрушек в России.

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