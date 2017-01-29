За сутки в Сочи достали из воды около 40 обломков Ту-154

Водолазы в акватории Черного моря за сутки обнаружили и подняли на поверхность около 40 обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение здесь в декабре 2016 года.
Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"На месте продолжающихся работ водолазы нашли и подняли на поверхность еще 38 обломков разбившегося самолета", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего за минувшие сутки водолазы осуществили на месте катастрофы Ту-154 восемь погружений под воду.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
В настоящее время продолжается расследование причин катастрофы. В середине январе некоторые СМИ сообщили о том, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта". Причинами катастрофы названы перегруз и ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками. Эти публикации были опровергнуты Минобороны РФ.
"Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи - абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то "выводы" до завершения расследования", - заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее министр транспорта Максим Соколов просил СМИ воздержаться от публикации непроверенных сведений о крушении Ту-154до оглашения официальных выводов комиссии.
16 января состоялись похороны жертв крушения Ту-154. Прощание с погибшими проходили в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище.
В траурных мероприятиях приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр транспорта Максим Соколов, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, депутаты Госдумы.
Прощание с главой благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой проходило в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Доктор Лиза похоронена на Новодевичьем кладбище столицы.
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