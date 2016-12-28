Источник рассказал об отсутствии приоритетной версии крушения Ту-154

Комиссия по установлению причин катастрофы Ту-154 в Черным море продолжает отрабатывать все версии крушения лайнера: от некачественного ремонта самолета на заводе, до закрылок, которые не убрались, — но приоритетной пока нет, заявил в среду РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.

Фото: AP

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, параметрический самописец самолета Ту-154 Минобороны РФ дал новую версию крушения.

Согласно предварительному анализу данных, полученных с "черного ящика", развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убравшихся по какой-то причине закрылков. Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета.

Правда, в Минобороны оглашать какие-то выводы пока не хотят. Ведомство лишь сообщило, что проведенные исследования позволили "сузить перечень вероятных причин крушения самолета". Однако результаты обнародуют лишь после изучения всех факторов госкомиссией.

Эксперты же считают версию с крушением из-за вовремя не убравшихся закрылков маловероятной. Такие нештатные ситуации в практике пилотов происходят довольно часто и с легкостью ими преодолеваются, заявил в среду РИА Новости бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил генерал-полковник Николай Антошкин.

До этого, после того, как была закончена предварительная расшифровка данных первого "черного ящика, в ВВС Минобороны подтвердили версию крушения самолета из-за ошибки пилотирования.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, версия с ошибкой была названа приоритетной.

Также ранее была озвучена версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета.

Трагедия произошла 25 декабря. Летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

По последним данным, на поверхность подняли тела уже 17 погибших. Также водолазы подняли фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров разбившегося под Сочи Ту-154. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в среду.

Водолазы МЧС за сутки совершили более трех десятков погружений для поиска и подъема обломков потерпевшего крушение у берегов Сочи самолета ТУ-154, уточнили в пресс-службе.

Всего в поисковой операции в акватории Черного моря задействованы более 3,6 тыс. человек, передает Интерфакс.

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