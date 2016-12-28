Кассир напугал грабителя банка словом "нет"

В Москве кассир банка остановил грабителя одним словом "нет". Попытка ограбления произошла на юге столицы. Неизвестный мужчина вошел в помещение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги, сообщает ГУ МВД России по Москве.

На требование отдать деньги кассир банка ответил категорическим отказом. Видимо, это ошарашило грабителя, так как он абсолютно спокойно отказ кассира принял и, покинув помещение банка с пустыми руками, скрылся.

Как сообщала Правда.Ру, в октябре этого года в Москве работники банка самостоятельно обезвредили грабителя. Вооруженного пистолетом мужчину задержали и передали его полицейским.

А ранее пенсионер из Красноярска обезвредил 18-летнего грабителя банка. В одно из отделений Сбербанка в Красноярске проник грабитель. Он прострелил дверь, в помещении налетчик выстрелил в воздух и потребовал выдать ему деньги. Сотрудница банка выполнила требование грабителя, но успела нажать тревожную кнопку и вызвать охрану.

До того, как вооруженный мужчина вышел из отделения с деньгами, его задержал пожилой посетитель Сбербанка. Красноярец удерживал грабителя до приезда наряда.

Тем временем в США уже начались "рождественские" ограбления банков. В одно из отделений банка City Employee Credit Union, находящимся в городе Мемфис (штат Теннеси) зашел Санта Клаус и стал раздавать конфеты всем присутствующим. Однако кассиру банка не повезло: вместо сладостей ему досталась записка с требованием отдать деньги.

Похожий случай произошел в этом же штате семь лет назад. За два дня до Рождества "Санта-Клаус" совершил ограбление в городе Нэшвилл. Злоумышленник объяснил служащим, что деньги нужны ему для того, чтобы "заплатить своим эльфам".

К слову, необычные причины для ограбления банков в США — не редкость. В сентябре местный житель ограбил банк в штате Канзас не с целью получить деньги, а с тем, чтобы оказаться подальше от своей жены, в тюрьме. Грабителем оказался 70-летний Лоуренс Джон Риппл. Согласно документам суда, зашел в банк и передал кассиру записку, на которой было написано следующее: "У меня оружие, отдавайте мне деньги". Получив наличные, Риппл уселся в вестибюле банка и сказал приблизившемуся к нему охраннику банка: "Да, я тот, кого вы ищете".

Приехавшим на место полицейским пожилой мужчина заявил, что поссорился с женой и "не хочет больше оставаться в этой ситуации".

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