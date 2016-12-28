В Одессе разрушили мемориал памяти жертв катастрофы Ту-154

Группа радикалов "Правого сектора", запрещенного в РФ, совершила акт вандализма возле здания Генерального консульства России в Одессе, выбросив в мусорный бак цветы и свечи, которые принесли местные жители в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ.

Фото: АР

"Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришли к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства", — сообщил ТАСС источник в Генконсульстве.

По его словам, радикалы также сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо этого повесили свои с оскорбительными высказывания: "Ту-154 — тяжелее воздуха", "Россияне, боярышника здесь нет" и другими глумлениями. Вандалы чувствовали себя безнаказанно, полиция Украины не отреагировала должным образом на их действия.

"Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного этот акта вандализма сделано не было", — рассказали в консульстве.

Напомним, Ту-154 Министерства обороны 25 декабря вылетел из Сочи в Сирию и упал в Чёрное море. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

Ранее Pravda. Ru писала, что жители Киева принесли цветы и свечи к зданию посольства России в связи с крушением Ту-154 в Чёрном море. "Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Чёрном море", — говорилось в сообщении в Twitter российской дипмиссии. Как сообщал телеканал "Звезда", на одной из табличек, которую киевляне установили у посольства, надпись "Скорбим, соболезнуем, любящие Россию украинцы".

Между тем, в украиноязычном сегменте социальных сетей появились сообщения, выражающие радость в связи с крушением самолета. "А я грущу! Вместительность ТУ-154 180 пассажиров, какого буя они летают полупустые?" — написал пользователь @yurapop2. Большинство интернет-пользователей раскритиковало подобные сообщения.

Советник президента Украины Юрий Бирюков, комментируя крушение российского самолёта, заявил о желании отнести к посольству России бутылочку "Боярышника". "Жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Грохнулся самолёт МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", — написал он на своей странице в Facebook. Отметим, реакции от официальных лиц Украины пока не поступало.

Ранее активисты одесского "Евромайдана" высмеяли массовую гибель российских граждан из-за употребления некачественной спиртосодержащей продукции в Иркутске. В акции, которая состоялась под зданием посольства России в Киеве, приняли участие Виктория Сибирь, Глеб Жаворонков и другие. С собой они принесли флаконы с настойкой боярышника, а также самодельные плакаты "Не забудем, не простим" и "50 метиловцев — герои России"

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