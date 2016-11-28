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Источник Правда.Ру

Двухлетний мальчик в Приморье сбил мать и брата на внедорожнике

Происшествия

Двухлетний мальчик, которого оставили в машине одного, сел за руль и сбил свою маму и маленького брата, которого та держала на руках, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Это случилось в Партизанском районе Приморья.

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"По предварительным данным, семья в составе четырех человек приехала на дачный участок, расположенный на улице Весенней. Взрослые вышли из автомобиля, оставив в салоне Toyota RAV4 двухлетнего сына. Отец вошел в дом, мать с годовалым сыном на руках доставала из багажника коляску. В этот момент оставленный без присмотра ребенок сел на водительское сидение и переключил рычаг автоматической коробки передач с положения "Парковка" в "Нейтральное". Автомобиль начал движение назад и совершил наезд на стоящую сзади женщину с ребенком на руках. В результате удара потерпевшая получила перелом ребра и травму колена, ребенок — ушибы и ссадины лба", — говорится в сообщении.

По факту ДТП назначили проверку.

ГИБДД просит водителей никогда не оставлять детей без присмотра рядом с машиной или в ней. Это может привести к непредвиденным последствиям. Машину с ребенком в салоне могут эвакуировать, похитить, с ней может столкнуться другое транспортное средство. В летнее время ребенок может получить сильнейший тепловой удар в салоне, а зимой попросту замерзнуть насмерть.

Нередки случаи, когда ребенка оставляют в машине одного, в США. В последние годы сильнейшие тепловые удары получили несколько детей. Были даже смертельные случаи. Правда. Ру писала об одном из них. В Канзасе отец-гей оставил ребенка умирать в нагретом автомобиле, пока сам вместе с мужем смотрел "Игру престолов" и курил марихуану. Лишь просмотрев полторы серии и увидев на экране плачущего младенца на руках одной из "одичалых", приемный мужчина вспомнил о ребенке, но было уже поздно. К приезду спецслужб девочка погибла.

В России родители тоже порой забывают о детях. К сожалению, подобный "родительский склероз" часто приводит к смерти детей. Так, например, в городе Павловске Воронежской области годовалый ребенок еле выжил после того, как родители, возвращавшиеся домой навеселе, на всю ночь забыли его на улице. Читайте подробнее в материале: Забыть о малыше может каждый?

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Проблемы детей начинаются с родителей
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