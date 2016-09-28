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Источник Правда.Ру

Следствие объяснило, почему не будет раскрывать все данные по гибели Boeing MH17

Происшествия

По словам генерального прокурора Нидерландов, чтобы не подорвать процесс расследования, не все данные, полученные Международной следственной группой по крушению Boeing MH17, будут преданы огласке.

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Фото: AP

"Мы не можем рассказать обо всем, потому что это может подорвать процесс расследования, которое продолжается", - сказал Вестербеке в ходе презентации доклада.

Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), которая работает над поиском виновных в крушении малайзийского Boeing в 2014 году, обнародовала в среду предварительный доклад. Как сообщили представители Международной следственной группы на встрече с родственниками жертв крушения, малайзийский Boeing был сбит ракетой из комплекса "Бук", расположенного в шести километрах от города Снежное.

Представители следственной группы также уточнили, что "Бук" на Украину доставили из России, а после того, как самолет сбили, машину вернули в Россию.

Голландский прокурор на вопрос об ответственности России заявил, что следствие не делает никаких утверждений о виновности РФ как государства или конкретных людей. Также рано говорить, в какой суд пойдет это дело. 

По окончании доклада были заданы вопросы, будет ли следствие учитывать данные, которые недавно предоставил "Алмаз-Антей" и информацию с российского радара, о которой сообщили на днях в Москве.

Ответ на первый вопрос - материалы "Алмаз-Антея" получены недавно, их надо тщательно проанализировать. Но качество других доказательств позволяет нам сказать, что наши выводы убедительны, заявили представители следствия. Ответ на второй вопрос - эти данные не получены.

Следователи также сообщили, что данные радиоперехватов в основном предоставлены украинской стороной. Они также отказались обнародовать информацию о спутниковых снимках, сославшись на ее секретность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в среду заявил, что расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в районе Донецка в 2014 году сопровождается спекуляциями.

"Вся эта история обрамлена, к сожалению, огромным количеством спекуляций, неквалифицированной, непрофессиональной информацией. Она сопровождается укрытием и непредоставлением рядом стран целых массивов информации, данных радаров", - цитирует Пескова РИА Новости. Пресс-секретарь президента отметил, что российская сторона передала всю имевшуюся у нее информацию по катастрофе.

Напомним, самолет Boeing был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек, находившихся на борту.

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Темы доклад следствие крушение Boeing MH17
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