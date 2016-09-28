В Подмосковье пятилетняя девочка умерла после визита к стоматологу

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, повлекших по неосторожности смерть пятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Фото: REX

По данным следствия, родители ребенка 22 августа обратились в Наро-Фоминскую стоматологическую поликлинику с жалобой на сильную зубную боль у девочки. Специалисты прочистили зубной канал, после чего в течение недели ребенок чувствовал себя хорошо.

Однако в конце августа у девочки заболели ноги. Врачи поставили диагноз "растяжение связок" и назначили лечение. Но состояние ребенка только ухудшилось, девочка почувствовала сильные боли во всем теле. В районной больнице Наро-Фоминска, по словам родителей, не оказали своевременную и квалифицированную помощь, порекомендовав лишь принимать обезболивающие амбулаторно.

Вечером того же дня девочке стало еще хуже. С высокой температурой и лихорадкой ее доставили в одну из районных больниц, однако родители отказались от госпитализации в этом учреждении. Врач выдал направление в столичную больницу, но после приезда в Москву девочка скончалась.

По предварительным данным, причиной смерти является криптогенный сепсис — процесс гнойного воспаления, при котором первичный очаг остался нераспознанным.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины. Следователи изучают документы, изъятые из медицинских учреждений, в которых лечили девочку.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, Росздравнадзор уже начал проверку по факту смерти девочки. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

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