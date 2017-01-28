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Источник Правда.Ру

В Москве женщина с дочкой бросилась под поезд

Происшествия

На станции "Молодежная" московского метрополитена женщина упала под поезд вместе со своей 7-летней дочерью.

В Москве женщина с дочкой бросилась под поезд

Сейчас пострадавшие доставлены вертолетом МЧС в больницы Москвы, их состояние оценивается как средней тяжести. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, семилетняя девочка доставлена в 7-ю больницу имени Сперанского, ее мама — в 36-ю городскую клиническую больницу.

У обеих пострадавших черепно-мозговые травмы. "Мама ребенка в тяжелом состоянии. Девочка средней степени тяжести. Ее эвакуировали вертолетом МАЦ в НИИ детской хирургии и травматологии", — сказал собеседник агентства. Также он отметил, что помощь женщине оказывают сотрудники скорой помощи.

Как сообщает Лайф, ссылаясь на данный правоохранителей, за пару минут до трагедии женщины громко ругалась с кем-то по телефону, после чего взяла ребёнка и бросилась под приближающийся поезд. Основной причиной ЧП на станции метро "Молодёжная" может стать попытка суицида после семейной ссоры.

Общая задержка в движении поездов составила 11 минут. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, недавно подобное ЧП случилось в метро Петербурга. На станции "Крестовский остров" девушка упала на пути. Она выжила, но получила серьезные травмы, сообщает Фонтанка. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу.

А в ноябре прошлого года пассажир бросился под прибывающий поезд на станции "Пушкинская", самостоятельно выбрался из-под состава и скрылся в туннеле. Мужчина пешком ушёл в сторону станции "Технологический институт". Из-за этого с контактного рельса пришлось снимать напряжение. Злоумышленника задержали полицейские и привели его обратно на "Пушкинскую".

Прибывшие на место происшествия медики видимых травм у мужчины не нашли. Источники в правоохранительных органах говорят, что пассажир вёл себя неадекватно, возможно, он находился под действием каких-то препаратов. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Несколько лет назад на станции метро "Андел" в пражском метро молодая женщина с двумя детьми попыталась покончить с собой. Как рассказал журналистам пресс-секретарь местной полиции Томаш Гулан, несостоявшаяся самоубийца вместе с девочками двух и трех лет бросилась под прибывавающий поезд.

По словам представителя пражской Службы спасения Йиржины Эрнестовой, на место ЧП срочно прибыли четыре бригады Службы спасения. "Дети не пострадали, женщина ранена", - добавила она. Правоохранительные органы Праги сообщили, что женщина ушла из дома с двумя детьми накануне в воскресенье вечером, о чем заявил в полицию ее супруг. Очевидцы происшествия рассказывают, что машинисту поезда чудом удалось затормозить, когда он увидел женщину, бросившуюся на рельсы.

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