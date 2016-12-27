Расшифрована запись на первом самописце: Версия ошибки пилотирования подтверждается?

После того, как была закончена предварительная расшифровка данных первого "черного ящика с Ту-154, рухнувшего в Черное море под Сочи, в ВВС Минобороны подтвердили версию крушения самолета из-за ошибки пилотирования.

Бортовой самописец самолета. Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia RM

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, версия с ошибкой названа приоритетной. Однако собеседник агентства не озвучил каких-то новых подробностей о крушении лайнера.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Подтверждением этой информации из официальных источников агентство не располагает.

В то же время, издание Life, ссылаясь на свой осведомленный источник, близкий к следствию, пишет: на расшифрованной пленке запись разговора прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!".

Издание приводит комментарий заслуженного лётчика-испытателя СССР Виктора Заболотского, расшифровывающего крик про "закрылки" и рассказавшего про неуправляемость самолета.

"Получается у одного крыла подъёмная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолёт будет переворачивать. Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолётом очень тяжело",- пояснил пилот.

Штурманом самолёта был Александр Петухов, который в 2011 году помог посадить "танцующий Ту-154" в московском аэропорту Чкаловский. У лайнера возникли проблемы с системой управления из-за чего он начал раскачиваться и подпрыгивать. Позже Петухова и коллег наградили орденом Мужества. Капитаном разбившегося самолёта был Роман Волков, лётчик первого класса со стажем более трёх тысяч часов.

Правда.Ру, сообщала о том, что, согласно одной из версий, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал после того, как на скорости более 500 км/ч пытался совершить маневр вправо. При этом у него была сильно задрана носовая часть.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по непонятным причинам самолёт шёл с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время манёвра вправо, - заявил ТАСС источник в силовых структурах. - В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч".

По мнению специалистов, причиной такой ситуации могли стать ошибка экипажа и проблема с одним из двигателей.

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