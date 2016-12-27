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Источник Правда.Ру

В расследовании крушения Ту-154 появились новые очевидцы

Происшествия

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем,  продолжает ГВСУ  Следственного комитета России.

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Фото: AP

Уже точно установлено место падения лайнера. Сейчас проводится исследование морского  дна вокруг него с использованием глубоководной техники. С помощью плавучего крана подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец, который доставлен в Москву для расшифровки. Выполнен осмотр, фотографирование и упаковка нескольких тысяч обнаруженных предметов одежды, личных вещей и документов погибших.

На данный момент еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены.

Как сообщается в пресс-релизе СК России, поступившем в распоряжение Pravda.Ru,  следствием установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами. 

Правда.Ру, сообщала о том, что, согласно одной из версий, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал после того, как на скорости более 500 км/ч пытался совершить маневр вправо. При этом у него была сильно задрана носовая часть.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по непонятным причинам самолёт шёл с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время манёвра вправо, - заявил ТАСС источник в силовых структурах. - В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч".

По мнению специалистов, причиной такой ситуации могли стать ошибка экипажа и проблема с одним из двигателей.

ФСБ России установила очевидца падения авиалайнера, по словам которого, экипаж пытался посадить самолет на воду. Свидетель отметил, что положение самолета в воздухе показалось ему странным даже для посадки, поскольку летел с неестественно задранным носом, словно мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Через мгновение самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

Однако некоторые эксперты в авиационной отрасли усомнились в показаниях свидетеля. По их мнению, очевидец вряд ли мог отчетливо разглядеть самолет в небе.

Предполагается, что уже на второй минуте полета Ту-154 летел с выключенными фарами, а отметка самолета пропала с радаров в 5.27, тогда как восход солнца произошел после 7 утра.

"Странное" снижение, о котором рассказал очевидец, могло быть вызвано рассинхронизацией уборки механизации крыла. По словам эксперта, по время взлета и посадки все части крыльев должны двигаться синхронно, а несинхронный выпуск закрылков, может привести к гибели лайнера, предположили эксперты. 

"При неполной загрузке пассажиров, при наличии значительного количества пустых мест, можно загрузить самолет таким образом, и так рассадить пассажиров, что центровка выйдет за пределы допустимой. Это создаст проблемы на взлете и в полете, а, может быть, даже приведет и к сваливанию самолета в штопор.

На этом борту было 90 пассажиров. В Сочи они могли пересесть самостоятельно, ведь проводников-то нет. Пассажиры могли скучковаться на задних креслах, и это создало заднюю центровку, которая при взлете, после отрыва, ведет к задиранию носа, потере скорости и к сваливанию в штопор. Возможно, там была нарушена центровка из-за перемещения пассажиров", - рассказал ранее Pravda. Ru вице-президент профсоюза летного состава России, заслуженный работник транспорта Альфред Малиновский.

Темы ФСБ допрос свидетелей крушение Ту-154 над Сочи Следственный комитет РФ
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