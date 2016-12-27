Ту-154 пытался повернуть на скорости более 500 км/ч

Самолёт Минобороны РФ Ту-154 упал после того, как на скорости более 500 км/ч пытался совершить манёвр вправо. При этом у него была сильно задрана носовая часть.

Фото: АР

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по непонятным причинам самолёт шёл с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время манёвра вправо, — заявил ТАСС источник в силовых структурах. — В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч".

По мнению специалистов, причиной такой ситуации могли стать ошибка экипажа и проблема с одним из двигателей.

На месте крушения самолета продолжаются поисковые работы. Водолазы нашли часть второго двигателя и хвостовое оперение самолёта Ту-154 в Чёрном море. Сейчас готовится их подъём.

Сегодня также была доставлена на берег часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминатором размером 3,5 на 4,5 метра, разбившегося Ту-154 в Сочи. Водолазы также обнаружили один из бортовых самописцев.

"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", — сказал источник в силовых структурах.

На данный момент еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены.

Напомним, Ту-154 Министерства обороны 25 декабря вылетел из Сочи в Сирию и упал в Чёрное море. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

Ранее Pravda. Ru писала, ФСБ России установила очевидца падения авиалайнера, по словам которого, экипаж пытался посадить самолет на воду. Свидетель отметил, что положение самолета в воздухе показалось ему странным даже для посадки, поскольку летел с неестественно задранным носом, словно мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Через мгновение самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

"При неполной загрузке пассажиров, при наличии значительного количества пустых мест, можно загрузить самолет таким образом, и так рассадить пассажиров, что центровка выйдет за пределы допустимой. Это создаст проблемы на взлете и в полете, а, может быть, даже приведет и к сваливанию самолета в штопор.

На этом борту было 90 пассажиров. В Сочи они могли пересесть самостоятельно, ведь проводников-то нет. Пассажиры могли скучковаться на задних креслах, и это создало заднюю центровку, которая при взлете, после отрыва, ведет к задиранию носа, потере скорости и к сваливанию в штопор. Возможно, там была нарушена центровка из-за перемещения пассажиров", — рассказал ранее Pravda. Ru вице-президент профсоюза летного состава России, заслуженный работник транспорта Альфред Малиновский.

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