Замглавы иркутского "Роспотребнадзора" пропустил суд из-за сердечного приступа

Кировский суд Иркутска не смог избрать наказание заместителю руководителя регионального Роспотребнадзора Михаилу Лужнову так, как его не доставили на заседание из изолятора временного содержания.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, Лужнов госпитализирован с сердечным приступом. Меру пресечения ему изберут после того, как он будет выписан из медучрежения.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы иркутского Роспотребнадзора Михаил Лужнов подозревается в халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник".

По данным следствия, с мая в ведомство многократно сообщали о незаконной продаже на территории области спиртосодержащего напитка, а также о введении запрета на его розничную продажу. Тем не менее Лужнов не предпринял мер по проверке поступивших данных.

Напомним, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" погибли 77 человек. Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело против заместителя министра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой по подозрению в халатности.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Нефедова руководила и контролировала деятельность отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы, на одном из таких был расположен павильон, торговавший концентратом "Боярышник".

В 20153–2016 годах трижды устанавливались факты нарушения законодательства о реализации алкоголя, однако Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена.

Накануне от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб еще один человек, общее число жертв достигло 77.

"К настоящему времени скончались 77 человек — один человек умер в больнице. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", — сказала пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская "Интерфаксу".

На данный момент в больницах остаются 16 человек, 21 был выписан в связи с улучшением состояния, девять отказались от лечения.

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