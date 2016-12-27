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Источник Правда.Ру

Замглавы иркутского "Роспотребнадзора" пропустил суд из-за сердечного приступа

Происшествия

Кировский суд Иркутска не смог избрать наказание заместителю руководителя регионального Роспотребнадзора Михаилу Лужнову так, как его не доставили на заседание из изолятора временного содержания.

Замглавы иркутского Роспотребнадзора пропустил суд из-за серде
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, Лужнов госпитализирован с сердечным приступом. Меру пресечения ему изберут после того, как он будет выписан из медучрежения.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы иркутского Роспотребнадзора Михаил Лужнов подозревается в халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник".

По данным следствия, с мая в ведомство многократно сообщали о незаконной продаже на территории области спиртосодержащего напитка, а также о введении запрета на его розничную продажу. Тем не менее Лужнов не предпринял мер по проверке поступивших данных.

Напомним, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" погибли 77 человек. Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело против заместителя министра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой по подозрению в халатности.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Нефедова руководила и контролировала деятельность отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы, на одном из таких был расположен павильон, торговавший концентратом "Боярышник".

В 20153–2016 годах трижды устанавливались факты нарушения законодательства о реализации алкоголя, однако Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена.

Накануне от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб еще один человек, общее число жертв достигло 77.

"К настоящему времени скончались 77 человек — один человек умер в больнице. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", — сказала пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская "Интерфаксу".

На данный момент в больницах остаются 16 человек, 21 был выписан в связи с улучшением состояния, девять отказались от лечения.

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Темы суд Иркутск алкоголь криминал
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