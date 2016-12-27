Решение Суда: В 2014 году в Киеве произошел госпереворот

Иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий 2014 года на Украине госпереворотов, сегодня удовлетворил Дорогомиловский суд Москвы.

Фото: AP

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности - полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс, пишет РИА Новости. В зал суда не были допущены журналисты: им пришлось наблюдать за процессом с помощью трансляции в отдельном помещении.

Заседание началось с выступления истца, который напомнил показания экс-руководителей страны - бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, а также бывших руководителей МВД, СБУ и других ведомств. По словам свидетелей, события зимы 2014 года на Украине были переворотом.

"В посольстве США действовал штаб майдана", - заявил Олейник.

Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие.

Во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный и государственный переворот.

По словам экс-чиновников, Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. В свою очередь экс-глава СБУ Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на майдане Незалежности (площади Независимости) руководили официальные лица США.

Свидетели рассказали, что на майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. В частности, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что "снайперы на майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием".

Также в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен бывший президент Украины Виктор Янукович.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, после заявления правительств Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС майдан Незалежности - главная площадь украинской столицы - была занята "сторонниками евроинтеграции".

Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

22 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отставку действующего президента, который вскоре был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.

14 декабря 2016 года экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник начал суд о признании событий на Украине в 2014 году госпереворотом. Исчерпав все юридические возможности добиться правосудного решения на Украине, он был вынужден обратиться за защитой своих прав гражданина Украины в российский суд, руководствуясь Декларацией ООН о правах и свободах человека, ратифицированной как в России, так и на Украине.

Как сообщает Комитет спасения Украины, истец настаивает на открытости и максимально возможной публичности судебного процесса.

В интервью, которое Владимир Олейник дал Pravda. Ru, он сказал: "Я обратился на Украину, в генеральную прокуратуру, о возбуждении уголовного дела за госпереворот. Мне отказали. Я обжаловал это решение в судах. Сейчас буду выходить на Европейский суд, потому что на Украине ждать объективного решения бесполезно".

Владимир Олейник отметил, что намерен предоставить суду доказательства трех составляющих государственного переворота на Украине, начиная от создания внеконституционных вооруженных формирований до переворота в украинском парламенте и изменении конституции страны.

Будут суду представлены и письменные доказательства того, что 21 февраля на Украине действительно был совершен переворот.

Полностью интервью читайте в материале Pravda. Ru "Владимир Олейник: Суд получит доказательства преступлений на Украине".