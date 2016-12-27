МО выделит 70 квартир для продолжателей традиций ансамбля Александрова

Чтобы как можно скорее восстановить ансамбль имени Александрова, министр обороны России Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир.

Фото: АР

"Считаю необходимым принять такое решение, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль вооруженных сил РФ", — сказал глава Минобороны в эфире телеканала "Россия-24".

Сергей Шойгу также отметил, что именем погибшего художественного руководителя ансамбля Александра Халилова будет названо военно-музыкальное училище.

Напомним, утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Жители столицы приносят цветы к зданию ансамбля. Фасад пятиэтажного здания на Земледельческом переулке в центре столицы обрастает гвоздиками, розами и другими цветами. Их несут и те, кто хорошо знал артистов, и те, кто даже не видел ни разу в жизни их выступление.

На борту находился и руководитель ансамбля генерал Валерий Халилов, известный композитор и дирижер. Ансамбль неоднократно выезжал с концертами в горячие точки планеты: Афганистан, Югославию, в последнее время — в Сирию.

Только артист Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова Вадим Ананьев не вылетел в Сирию на Ту-154, упавшем в Чёрное море, потому что накануне у него родился сын. Также не полетел в Сирию и ещё один артист ансамбля — Владимир Хлопников, у него за два дня до полёта в Сирию заболела дочка, и он взял больничный.

На месте крушения самолета продолжаются поисковые работы. Ранее водолазы подняли тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова на поверхность. Кроме того, было опознано тело помощника начальника департамента культуры министерства обороны Оксаны Бадрутдиновой. Также на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел.

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