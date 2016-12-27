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Источник Правда.Ру

МО выделит 70 квартир для продолжателей традиций ансамбля Александрова

Происшествия

Чтобы как можно скорее восстановить ансамбль имени Александрова, министр обороны России Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир.

МО выделит 70 квартир для продолжателей традиций ансамбля Алекса
Фото: АР

"Считаю необходимым принять такое решение, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль вооруженных сил РФ", — сказал глава Минобороны в эфире телеканала "Россия-24".

Сергей Шойгу также отметил, что именем погибшего художественного руководителя ансамбля Александра Халилова будет названо военно-музыкальное училище.

Напомним, утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Жители столицы приносят цветы к зданию ансамбля. Фасад пятиэтажного здания на Земледельческом переулке в центре столицы обрастает гвоздиками, розами и другими цветами. Их несут и те, кто хорошо знал артистов, и те, кто даже не видел ни разу в жизни их выступление.

На борту находился и руководитель ансамбля генерал Валерий Халилов, известный композитор и дирижер. Ансамбль неоднократно выезжал с концертами в горячие точки планеты: Афганистан, Югославию, в последнее время — в Сирию.

Только артист Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова Вадим Ананьев не вылетел в Сирию на Ту-154, упавшем в Чёрное море, потому что накануне у него родился сын. Также не полетел в Сирию и ещё один артист ансамбля — Владимир Хлопников, у него за два дня до полёта в Сирию заболела дочка, и он взял больничный.

На месте крушения самолета продолжаются поисковые работы. Ранее водолазы подняли тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова на поверхность. Кроме того, было опознано тело помощника начальника департамента культуры министерства обороны Оксаны Бадрутдиновой. Также на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел.

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Темы Минобороны крушение Ту-154 над Сочи
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