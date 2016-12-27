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Источник Правда.Ру

В Иркутске ликвидирован склад со смертельным "стекломоем"

Происшествия

Склад со стеклоомывателем обнаружили сотрудники иркутского управления Роспотребнадзора. Содержание метанола в технической жидкости превышает норму в 528 раз.

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Скриншот с оперативного видео МВД России

В сообщении на сайте ведомства говорится, что на складе было найдено  более 2,7 тыс. пластиковых ёмкостей общим объёмом 13,5 тыс. литров со стеклоомывающей жидкостью Polar Star.

Отмечается, что в пробах этой стеклоомывающей жидкости содержание метанола превышает норму от 494 до 528 раз.

Об этом проинформировали управление ФСБ по Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники этих ведомств изъяли стеклоомыватель в присутствии специалистов Роспотребнадзора.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, погибли 76 человек. Из 19 задержанных по делу о производстве, хранении и сбыте косметического средства "Боярышник", шесть оставлены под стражей, десять находятся под домашним арестом.

Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. 

Прокуратура продолжает проверку после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Изъято уже более 30 тонн спиртосодержащей продукции, проверено порядка 400 торговых объектов, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Вчера в Иркутской области была пресечена деятельность трёх подпольных цехов по производству спиртосодержащей продукции. Сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегального производства, хранения и сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции.

Кроме того, несколько жителей Оренбургской области отравились суррогатным алкоголем. Как сообщили в региональном правительстве, один из отравившихся умер в больнице. В числе напитков, ставших причиной отравления, - контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте.

Также стало известно, что в России на месяц запретят продажу непищевого спирта крепче 25 градусов. Такое поручение главе Роспотребнадзора Анне Поповой дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Запрет продажи не будет распространяться на парфюмерную продукцию и стеклоомывающие жидкости.

Глава правительства выразил надежду, что ведомство просчитало все последствия такого решения. Он напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочивание оборота спиртосодержащей жидкости в целом.

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Темы Иркутск отравление спиртосодержащая продукция
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